RODITELJI DA POVEDU RAČUNA KAKO IM DECA VOZE! Inspektor Vladimir Vida naveo jeziv slučaj iz Novog Pazara DIVLJAO AUTOM SA OCEM!

Ne prođe dan da se ne pojavi vest o teškoj saobraćajnoj nesreći u Srbiji, a često ih bude i više od jedne. Nažalost, mnoge od njih imaju tragične posledice. Prema navodima Instagram profila 192, od početka 2022. na putevima Srbije poginule su najmanje 54 osobe, a prošlo je samo 45 dana ove godine.

Na magistralnom putu Čačak-Kraljevo u blizini sela Donja Gorevnica dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula jedna osoba. Prema informacijama, kamion koji se kretao Ibarskom magistralom udario je u biciklistu, inače starijeg čoveka, koji je preminuo na licu mesta.

foto: Kurir Televizija

Ivan Jovičin poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Alibunaru na Badnje veče ove godine, sat vremena iza ponoći, kada je na njega naleteo pijani vozač, a nesrećni mladić bio je drugar Zorana Aćimovića i Vladimira Milojevića koji su nastradali u subotu na ulazu u Alibunar.

- Ovo nije veći broj u odnosu na prethodne godine. Čak možemo da kažemo da je na nivou višegodišnjeg proseka - rekao je Vladimir Vida, glavni koordinator u Upravi saobraćajne policije za Kurir televiziju.

foto: Kurir Televizija

- Sve te saobraćajne nezgode u kojima učestviju mladi ljudi nas upozoravaju na to da moramo još da radimo sa njima. To su ljudi koji su skoro izašli iz auto-škola. Sa 1000 doći na 500 poginulih je velika stvar i uradili smo mnogo. Sa druge strane naš sistem postao je manje osetljiv za neke mere koje smo do sad primenjivali. Sve ono što ste vi rekli. Auto-škole su sistem koji moramo da menjamo - rekla je Ivana Stanić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

foto: Kurir Televizija

Vladimir Vida, glavni koordinator u Upravi saobraćajne policije ističe da je jedan od velikih problema i to što roditelji dozvoljavaju i ne sankcionišu ponašanje njihove dece koje nije primereno u saobraćaju.

- Pitanje je pre svega i za roditelje, zašto su im dali automobile. Prošle godine je skoro 5.000 vozača sa probnom dozvolim isključeno iz saobraćaja od strane saobraćajne policije, jer su upravljali noću kada im nije dozvoljeno. Imali smo skoro situaciju u Novom Pazaru da je maloletni vozač sa probnom dozvolom vozio 158 kilometara na sat dok je otac bio sa njim u autu - Vladimir Vida, glavni koordinator u Upravi saobraćajne policije.

foto: Kurir Televizija

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:44 NESREĆA NA PUTU MILOŠ VELIKI KOD TAKOVA: Sudarili se auto i grtalica, olupao branik i haubu o raonik