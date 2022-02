AKO SE ZVICEROVI ATENTATORI OSLOBODE, BIĆE HAOS! Preti opasnost da se vrate u Srbiju, stručnjak UPOZORAVA: Izbiće KRIMINALNI RAT

Ukrajinska vlada pustila je iz zatvora i naoružala robijaše kako bi, zbog ruske invazije, ratovali za ovu zemlju.

Četvorica atentatora na Radoja Zvicera, navodnog vođe kavačkog klana, tako bi mogla da se nađu na slobodi. Crnogorski državljani Stefan Đukić i Emil Tuzović, kao i dva Srbina Petar Jovanović i Milan Branković, osumnjičeni su da su u maju 2020. pokušali u Kijevu da ubiju Zvicera i od tada se nalaze u zatvoru u ovom gradu.

Uroš Babić, iz Centra za stratešku analizu, tvrdi da se neće desiti puštanje atentatora.

- Kada su ratna dejstva u pitanju, praksa pokazuje da država pripegava oslobađanju zatvorenika kako bi uzeli aktivno učešće u ratnim sukobima. Međutim ne mogu se pustiti svi zatvorenici, već isključivo zatvorenici koji su bivši ratni zatvorenici, imaju određenog ratnog iskustva i oni koji iskažu pokajanje, a i koji mogu da imaju neke zasluge prema državi. Samim tim mislim da ovakvog scenarija neće doći, jer uhapšeni atentatori nisu državljani Ukrajine. Mislim da ukrajinska administracija ne bi dozvolila nekim kao što su atentatori ili su izvršili teža krivična dela, da učestvuju u ratu - rekao je Bebić.

foto: Kurir Televizija

Naveo je da ako se desi situacija da se atentatori puste, moglo bi doći do ozbiljnih posledica.

- U slučaju puštanja atentatora na slobodu, može doći do napuštanja same teritorije Ukrajine i prebacivanje na prostor njihovih matičnih država. To bi svakako pospešilo rat, ne samo kriminalnih klanova, već može da se desi i da dođe do raznih novih podignutih optužnica protiv njih - rekao je Bebić.

foto: Profimedia, Printscreen, Privatna Arhiva

Novi zakon o kupovini SIM kartica je stupio na snagu i kaže da se one ne mogu kupiti bez lične karte.

Babić je istakao da se ovo već sprovodi u nekim zemljama EU i da nije novina, ali da će dosta olakšati ulaženje u trag onih koji ih zloupotrebljavaju.

- Kupovina SIM kartica uz ličnu kartu nije nikakva novost. Neke zemlje EU to već uveliko koriste. Grčka je zbog terorizma uvela ovo i ograničila kupovinu SIM kartica na samo jednu po osobi. Mogla je da se kupi nova, ali samo kada je prethodna bila deaktivirana. Problem jesu prodajna mesta koja nisu od mobilnih operatera, već isključivo kiosci i razne prodavnice gde svaki migrant koji vam dođe u zemlju može kupiti karticu. Uvođenje kupovine SIM kartice uz ličnu kartu smanjiće se rizik od funkcionisanja ljudi koji se bave trgovinom ljudima, lakše će se ulaziti u trag raznim pedofilima i ljudima koji zloupotrebljavaju SIM kartice - rekao je Bebić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

11:53 Obradović zabrinut zbog informacija da Zvicer organizuje atentat na Vučića