VIDI SE DA JE DARKU ŠARIĆU PRIJAO BORAVAK U ZATVORU: Boža Spasić ima teoriju zašto je Šarić skinuo masku ON ŠALJE JAVNOSTI PORUKU

U Specijalnom sudu u Beogradu, pred Apelacionim sudom počeo je glavni pretres u slučaju Darka Šarića. Suđenje Darku Šariću počelo je juče i trebalo bi da traje do 11. marta. Darko Šarić je u zgradu Specijalnog suda danas stigao u društvu brata Duška Šarica.

foto: Kurir televizija

Na ovu temu je za televiziju Kurir govorio Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Kad se Šarić pojavio to je bila bomba, kao i kada je uhapšen. Sada je ponovo u žiži interesovanja. Javnost je pratila to suđenje kao interesantno suđenje jer je je to suđenje gde se sudi narko kartelima koje se pojavilo prvi put, kasnije će se pojaviti da mi imamo mnogo takvih kartela. Šarić je začetnik policijsko-sudskog procesa. Ono što je interesantno je to da nakon ovog vremena naša javanost ne bi trebalo da se ljuti na sudije. Sve je urađeno kako treba. Prikupljeni su dokazi, doveden je u zemlju u suđenje. Suđenja za tako nešto traju dugo. Gde ima para suđenje traje i duže, imate advokate koji su u stanju da zbog nekih sitnica produžavaju suđenje - rekao je Boža Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

1 / 3 Foto: Kurir televizija

Boža Spasić tvrdi da Darko Šarić skidanjem maske šalje poruku javnosti.

- Šarić je juče skinuo i masku. Rekao bih da se malo podmladio. Prijao mu je boravak u zatvoru, što bih ja ovako u šali rekao. Svako suđenje mafijašima ima neku poruku koje oni pokazuju javnosti. Ovo je prvi slučaj da su se pojavili masovni svedoci saradnici. On poručuje - To što sam bio u zatvoru, bio sam. Ja se više neću vratiti tamo. To su neke poruke - rekao je Spasić.

