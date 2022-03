PRESUDA VISEG SUDA U BEOGRADU 13 P3br. 364/19

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Sanja Knežević Jojić, u parnici tužilje Aleksandre Morače iz Beograda, čiji je punomoćnik Mihailo Janković, advokat iz Beograda, protiv tuženih Adria media group d. o. o. iz Beograda i Rajka Nedića iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Aleksandar Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 500.000 dinara, doneo je dana 15. 9. 2021. godine PRESUDU

OBAVEZUJU SE tuženi Adria media group d. o. o. i Rajko Nedić da na ime nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove tužilji Aleksandri Morači isplate zbog povrede časti i ugleda objavljivanjem tekstova i to:

- "Starlete uhapšene zbog prostitucije" u štampanom izdanju medija Kurir: najuticanije dnevne novine Balkana, iznos od 60.000 dinara;

- "Starlete uhvaćene na gomili sa šestoricom u luksuznom hotelu u Bečićima! Božana i Aleksandra uhapšene u Crnoj Gori, evo s kim su se zatekli! Gosti hotela šokirani gledali akciju", u elektronskom izdanju medija Kurir.rs, iznos od 70.000 dinara, sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15. 9. 2021. godine pa do konačne isplate, u roku od 15 dana od prijema pismenog otpravka presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove "Starlete uhapšene zbog prostitucije" u iznosu od još 190.000 dinara, preko dosuđenog iznosa od 60.000 dinara, do traženog iznosa od 250.000 dinara i "Starlete uhvaćene na gomili sa šestoricom u luksuznom hotelu u Bečićima! Božana i Aleksandra uhapšene u Crnoj Gori, evo s kim su se zatekli! Gosti hotela šokirani gledali akciju" u iznos od još 180.000 dinara preko dosuđenog iznosa od 70.000 dinara do traženog iznosa od 250.000 dinara sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od 15. 9. 2021. godine pa do konačne isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik štampanog izdanja medija Kurir: najuticanije dnevne novine Balkana i elektronskog izdanja medija Kurir.rs, da uvod i izreku ove presude objavi u oba medija bez komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju od dana pravosnažnosti presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev da se obaveže tuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik štampanog izdanja medija Kurir: najuticanije dnevne novine Balkana i elektronskog izdanja medija Kurir.rs, da ovu presudu u preostalom delu objavi u oba medija bez komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju od dana pravosnažnosti presude.

ODBIJA SE tužbeni zahtev u delu u kojem je traženo:

- da se zabrani tuženom Rajku Nediću, odgovornom uredniku štampanog izdanja medija Kurir: najuticanije dnevne novine Balkana ponovno objavljivanje u tom mediju u celini i delovima teksta "Starlete uhapšene zbog prostitucije";

- da se zabrani tuženom Rajku Nediću, odgovornom uredniku elektronskog izdanja medija Kurir.rs, ponovno objavljivanje u tom mediju teksta "Starlete uhvaćene na gomili sa šestoricom u luksuznom hotelu u Bečićima! Božana i Aleksandra uhapšene u Crnoj Gori, evo s kim su se zatekli! Gosti hotela šokirani gledali akciju";

- da se obaveže tuženi Rajko Nedić da sa internet sajta Kurir.rs ukloni tekst pod naslovom "Starlete uhvaćene na gomili sa šestoricom u luksuznom hotelu u Bečićima! Božana i Aleksandra uhapšene u Crnoj Gori, evo s kim su se zatekli! Gosti hotela šokirani gledali akciju".

OBAVEZUJU SE tuženi da tužilji na ime troškova parničnog postupka solidarno isplate iznos od 75.800 dinara za zakonskom zateznom kamatom od dana kada nastupe uslovi za izvršenje pa do isplate, sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.