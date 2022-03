ŽRTVE PEDOFILA BILE I BEBE Načelnik Vujić otkrio jezive slučajeve pedofilije DECU U SRBIJI ČUVA JEDINICA MUPA U RANGU SA FBI

U akciji "Armagedon" uhapšeno je 14 osoba. Oni su uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu i polno uznemiravanje. Akciju su izveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala SBPOK-a, u saradnji sa Posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

1 / 13 Foto: MUP Srbije

Za televiziju Kurir govorio je Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala SBPOK.

- Ovde se ne radi o grupama, već o pojedincima. Nekada je izuzetno teško ući u trag nekim osobama, zavisi od slučaja do slučaja. Pre svega hteo bih da čestitam mojim ljudima na izuzetnoj akciji i drugim izuzetnim akcijama koje sprovode dugi niz godina. Mogu da kažem da ova jedinica MUP-a ima jedan od najboljih rezultata ne samo u Evropi, nego i u svetu, računajući i FBI, kada je u pitanju zaštita od zloupotrebe dece - rekao je za Kurir Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala SBPOK.

foto: Kurir Televizija

Načelnik Vujić ističe da su žrtve pedofilije razločitih uzrasta od beba do dece koja postaju punoletna.

- Ima slučajeva gde su pedofili organizovani, mada ređe. Mi imamo informacije da su i kod nas krenuli slučajevi zloupotrebe dece u pornografske svrhe odnosno prodaja takvog materijala na "dark netu", dajemo sve od sebe da suzbijemo i to. Žrtve su raspona godina od beba do osoba koje su blizu punoletstva. Ranije smo imali slučajeve da smo pronalazili fotografije beba, dece od 3 do 10 godina. U ovom slučaju su bila u pitanju deca od 7 do 14 godina - kaže Vujić.

foto: MUP Srbije

Vladimir Vujić ističe da je posao stresan, jer dosta ljudi koji rade u Odeljenju za suzbijanje visokotehnološkog kriminala ima decu.

- Ljudi koji rade u MUP imaju decu. Mi se trudimo da damo slobodno vreme ljudima da imaju neku prevenciju. Oni su u obavezi da pregledaju taj materijal. Da sortiraju i prilože javnom tužiocu. Taj materijal moraju da pregleda i ljudi iu odeljenja i tužioci i sudije. Ovo je jedan stresan posao, ali ako mi to ne budemo radili, druga jedinica ne postoji - rekao je Vujić.

Kurir.rs/ J. Ćirković

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:26 POGLEDAJTE KAKO JE PALO 14 PEDOFILA U AKCIJI ARMAGEDON: U stanovima i računarima nađen jezivi sadržaj