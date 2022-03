KONOBAR I ČISTAČICA ZATEKLI OBEŠENOG GAZDU U KAFIĆU: Komšije otkrile potresne detalje tragedije na Zvezdari (FOTO)

Vlasnik jednog novootvorenog kafića na Zvezdari u Beogradu pronađen je obešen jutros u svom lokalu.

Kako nezvanično saznajemo, telo su pronašli konobar i čistačica koji su došli da otključaju kafić i otpočnu smenu.

- On se najverovatnije obesio tokom noći. Kako kafić ima dva nivoa, čovek je privezao kanap na viši nivo i obesio se. Navodno, on je nedavno saznao da boluje od teške bolesti i nije mogao to da podnese, pa je najverovatnije zbog toga odlučio da presudi sebi - priča naš izvor iz istrage.

1 / 3 Foto: Kurir

Radnici i vlasnici okolnih lokala juče su bili šokirani i uznemireni zbog smrti komšije.

- Jutros kad smo došli na posao već su tu bile dve policijske patrole, pa smo i čuli šta se desilo. Osam meseci je renovirao taj lokal, svakodnevno je bio tu, radio, trudio se. Nema dva meseca kako je kafić počeo sa radom i eto šta se desilo - kažu zaposleni iz okolnih kioska:

- Bio je izuzetno dobar čovek, vredan i radan. Videlo se da se mnogo trudio i ulagao u kafić, imao je čak i kuhinju za pripremu doručka u kafiću. Svi smo se potresli.

Kurir.rs/ J.I.