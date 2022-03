BIO JE OBLIVEN KRVLJU, POKAZAO MI JE TU ČUDNU STVAR: Lekari se bore za Stefanov život nakon eksplozije, šef otkrio strašne detalje

Lekari niškog UKC i dalje se bore za život Stefana N. (32) iz sela Krušca, koji je teško povređen u petak od eksplozije bombe koju je pronašao u koritu Južne Morave.

Mladi Nišlija smrtonosnu napravu izvukao je tokom radova na separaciji peska, s obzirom na to da je zaposlen na mestu bageriste u jednoj niškoj firmi. Stravična eksplozija raznela mu je levu šaku, pa su lekari morali da je amputiraju ali je zadobio i masivne povrede glave koje su životno ugrožavajuće.

Njegov šef Milenko Stojanović kaže da mu je Stefan pokazao tu čudnu stvar, jer nije znao šta je pronašao.

- Kazao sam mu da se ne igra, da ću na internetu pogledati o čemu se radi i da bi mu bilo najbolje da to baci. Međutim, on mi je odgovorio da je taj predmet ošmirglao, da izgleda kao nov i da će ga zadržati. Znao sam kakav je, voleo je uvek nešto da čačka, hvatao je zmije, a pre dva meseca je takođe našao neku bombu. Da sam mu taj predmet oduzeo i bacio u Moravu, zagazio bi u reku da ga nađe, takav je on – priča Milenko.

"Tražio je ogledalo, bio je svestan"

Kaže da je video da je Stefan u bombu nabio neka drvca i čekić i da je pokušavao da je otvori.

- Odjednom je to puklo, bio je sav u krvi, visio mu je mali prst, a obraz mu se jedva držao na glavi. Uzeo sam gazu i počeo da ga previjam a on je govorio da se boji da će mu odseći prst. Tražio je i ogledalo da se pogleda, bio je potpuno svestan. Nije se žalio na bolove, samo je govorio da mu je hladno pa smo ga ogrnuli nekom jaknicom. Imao je jedan geler i u butini, zakačilo ga je i po grudima ali te povrede nisu bile opasne. Međutim, stravične povrede imao je na levoj šaci i po licu – opisuje Stojanović užas kome je svedočio.

Dodaje da se ubrzo informisao te da je bio šokiran kada je saznao da je bomba koja mu je umalo ubila radnika, i posle toliko godina imala takvu razornu moć.

- Navodno je prestala da se proizvodi još pre 120 godina, neverovatno mi je bilo da smo je mi Srbi napravili. Čitao sam da je i u Drugom svetskom ratu korišćena, i da je mnogo opasna. Bilo je tu dosta drugih radnika oko Stefana, mogao je još neko da strada – zaključuje Milenko.

Stefanova porodica u velikoj je brizi nakon što im je saopšteno da je njegov život i dalje ugrožen.

- Stefanov šef mi je javio da se povredio na poslu i da ga je odvezla Hitna pomoć. Otišla sam najpre do njegove firme, tamo je bila policija, kad sam njih videla, još više sam se uplašila. Pohitala sam u bolnicu, tamo sam saznala da je našao neku napravu koja liči na paklu cigareta ili bočicu parfema, te da ga je to umalo ubilo. Saopštili su mi da mu je leva šaka raznesena, te da mu je i desna strana lica potpuno uništena kao i da mu je povređen i deo vrata. Čekala sam ispred operacionog bloka, prvi je izašao lekar koji mu je amputirao šaku. Kazao mi je da je uradio sve što je mogao, i da će Stefan morati da nosi protezu. Zatim su došle druge lekarske ekipe, operisali su ga pet sati. Čekam nestrpljivo vesti iz bolnice, molim se dragom Bogu da ostane živ, dobar je mladić ali eto znatiželjan, to je moglo da ga košta života – priča zabrinuta majka.

U niškom Univerzitetskom kliničkom centru saopšteno je da je mladić u boljem stanju ali da je i dalje vitalno ugrožen.

- Otvorio je oči, počeo je samostalno da diše, za nijansu je bolje ali je i dalje životno ugrožen. Treba da bude sagledan od strane očnog lekara i maksilofacijalnog hirurga zbog povrede desne strane lica i desne šake. Ima pomaka, reaguje na pozive i komande ali je njegovo stanje i dalje voma teško – rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Bomba koju je našao mladi Nišlija je prva srpska ručna bomba sa udarnim upaljačem. Kako se navodi u literaturi, konstruisao je još 1904. godine general Miodrag Vasić pa je po njemu i nazvana. Bila je namenjena makedonskim ustanicima za borbu protiv Turaka, a korišćena je i u atentatu na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Koristila se i Balkanskim ali i u potonjim ratovima na ovim prostorima jer je proizvedena velika količina ovih eksplozivnih sredstava

(Kurir.rs/Telegraf)