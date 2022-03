MISLILI SMO DA JE PRONAŠLA PRAVU LJUBAV, A ON JE UBIO! Porodica Tanje koju je nasmrt izbo bivši muž otkrila detalje tragedije!

“Bviši muž koji je ubio Tanju dolazio je u selo. Mislili smo da je posle prvog neuspelog braka pronašla ljubav. Međutim ubio ju je", kažu rođaci Tanje P. koju je prošle nedelje u Frankfurtu u kolima nasmrt izbo bivši muž.

Ubijena Tanja P. rodom je iz sela Berjak kod Loznice, kojim nakon njene smrti vladaju tišina i neverica. Nesrećna žena tamo je sahranjena u nedelju, a u porodičnoj kući gde je rođena, žive majka i brat, ali oni nemogu da progovore.

- Oni su svi na tabletama, kao i njena deca iz prvog braka. Tako su izgledali i na sahrani. Svi smo se nadali da nije istina dok nismo videli kovčag - pričaju rođaci koji su se sve vreme verovali da je Tanja ipak živa, piše Blic

Kada nije uspeo da je vrati počeo je da je prati

Bivši muž, koji je ubio Tanju dok se vraćala sa posla, kako pričaju komšije, često je dolazio sa njom u selo i svi su ga voleli.

- On je sa svima bio dobar. Pomislili smo, konačno je posle neuspelog prvog braka pronašla ljubav. Upoznali su se na Malti, gde je ona bila na moru, a on živeo i radio. Kad su se venačali, on je prešao u Nemačku kod nje. Kad su se razišli, pokušavao je preko majke i brata da se pomiri, ali Tanja nije htela. Onda joj je slao poklone, cveća, a kad to nije uspelo, počeo je da je prati - dodaju oni i kažu da misle i da ga je prijavljivala policiji, ali nije bilo osnova da se goni jer joj nije naškodio ni na koji način.

Kobne noći, sačekao je na putu kad se vraćala kući. Prema priči familije, njen auto izgurao je s puta, i presudio joj pre nego što je uspela da izađe napolje.

- Ona se zaključala u kolima, ali on je razbio staklo. Onda su se vrata otvorila i izbo je nožem. Strašno. Bila je prlepa i predobra osoba - pričaju.

Kako smo pisali, krvava drama dogodila se prošle subote oko 20.15 na auto-putu A661 u smeru ka Ofenbahu.

Izgurao joj kola s puta, razbio staklo, pa je izbo

- Žena je bila u svojoj “opel astri”, a bivši muž ju je pratio svojim kolima. U jednom trenutku, on je nju pretekao i praktično je isekao, nateravši je tako da stane u zaustavnu traku. Stao je i on, izašao iz svog automobila i nasrnuo na ženu koja je bila za volanom - prenosi izvor nemačkog medija i dodaje da su građani pozvali policiju, prijavivši saobraćajnu nezgodu.

- Ljudi koji su pozvali policiju ispričali su da je došlo do “čukanja” dva automobila, a da je potom jedan vozač fizički nasrnuo na drugog - piše Bild.

Međutim, kada je patrola došla na mesto nesreće, zatekli su izbodenu ženu.

- Ispostavilo se da je bivši muž namerno izazvao saobraćajnu nezgodu, zatim je razbio vozačev prozor na kolima nesrećne žene i otvorio vrata. Izvadio je nož i besomučno je ubadao u vrat. Žena je u teškom stanju prevezena u bolnicu, gde je hitno operisana, ali je dva dana kasnije podlegla teškim povredama - navode izvori Bilda.

Tanja je izdahnula posle teške borbe za život u ponedeljak, a osumnjičenom muškarcu je određen pritvor. Na mestu tragedije policija je zatekla žrtvin automobil, a vozačevo sedište i vrata bili su umazani krvlju, dok je staklo bilo razbijeno.- Šta je konkretno bio motiv za stravičan zločin nije još sa sigurnošću utvrđeno, ali se pretpostavlja da je u pitanju ljubomora, kao i narušeni odnosi između bivših supružnika - kaže izvor.

