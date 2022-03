OPTUŽIO ŽENU DA JE SNIMILA PORNO-FILM I UCENJIVAO JE: Srbin završio pred sudom u Nemačkoj!

Srbinu Predragu M. (38) sudi se u Nemačkoj zbog pretnji supruzi koja je tokom suđenja ispričala da ju je bivši muž ucenjivao čak i lažnim porno-snimkom!

Kako prenosi Der Standard, Predrag M. uhapšen je zbog sumnje da je u oktobru upao u kuću bivše žene, a potom joj, desetak dana kasnije, pretio telefonom.

- Istina je da sam razvalio balkonska vrata na stanu moje bivše žene, ali ne sećam se da sam joj pretio. Malo sam možda popio, pa joj napisao neke gluposti - rekao je Predrag M. pa nastavio

- To uopšte nije moj stil! Malo sam preterao, samo sam hteo da se pomirimo. Poznajem je 16 godina,imamo dete, nikada je nisam tukao, niti joj pretio. Kako je pojasnio, on je sa ženom probao da stupi u kontakt, a njena sestra mu je rekla da već spava.

- Nisam poverovao u to, došao sam kolima do stana, naslonio se na vrata i učinilo mi se da čujem kako unutra ljudi pričaju. Popeo sam se preko zida u baštu, došao do balkona i video je kako stoji na vrhu stepeništa. Malo jače sam pokucao na vrata, ali je staklo puklo i posekao sam se - iznosio je do detalja odbranu:

- Rekao sam da hoću da pričamo, a ona je počela da preti da će zvati policiju. Brzo su došli i uhapsili me, imao sam bejzbol palicu kod sebe, ali je nisam upotrebio, nosio sam je samo za samoodbranu - rekao je Predrag i dodao da iako je zakonski razveden od žene već 9 godina, oni su se praktično rastali tek pre nekoliko meseci.

Gubio poslove Problemi sa drogom Bivša supruga ispričala je da Predrag M. ima problem sa drogom i alkoholom. - On je dobar čovek, ali je zavisnik. Njegova sestra i ja smo pokušavale da mu pomognemo i ranije. Zbog poroka je ostao bez nekoliko poslova.

Međutim, supruga optuženog ispričala je da je ranije on imao zabranu prilaska njenoj kući i poslu.

- Pokazao je svim našim prijateljima i rođacima pornografski snimak na kome se ne vide lica i tvrdio da sam na njemu ja sa našim zajedničkim prijateljem, te govorio da je prepoznao galsove. Verujem da je došao zbog toga te noći, vrištao je kao ludak na mene. Odmah sam zvala sina iz prvog braka koji je rekao da se javim policiji - rekla je i nastavila:

- Imao je đavolje oči, pesnicom je razvalio vrata, pa lupao bejzbol palicom. Gledao je svuda i tražio mog izmišljenog ljubavnika sa kojim sam navodno snimila porno snimak - rekla je žena.

Kako je objasnila, javila joj se malđa sestra bivšeg muža.

- Ona se raspitivala da li sam ja na snimku, ali sam je uveravala da nisam. Bivši muž me je ubrzo pozvao i rekao da će ubiti mene i mog ljubavnika, te da će nam zakotrljati glave čim se vrati iz Srbije. Njegova starija sestra je potvrdila da je čula da mi preti. Samo želim da me ostavi na miru.

