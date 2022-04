DOBIO MAKSIMALNU KAZNU ZBOG OBLJUBE ĆERKE: Muškarac iz Subotice osuđen na 12 godina zatvora

U Višem sudu u Subotici okončan je postupak protiv M. D. koji je optužen da je tokom prošle godine, u više navrata obljubio svoju tada dvanaestogodišnju ćerku.

On je danas osuđen na 12 godina.

M. D. je po našem Krivičnom zakonu dobio maksimalnu kaznu zatvora predviđenu za ovo krivično delo.

Okrivljeni je višestruki povratnik, osuđivan i za dela sa elementima nasilja. Osim toga, bio je pravosnažno osuđen zbog ubistva i nanošenja teških telesnih povreda.

Advokat Maja Atanasković tim povodom je izjavila da je u završnoj reči istakla da se samo maksimalnom propisanom kaznom za krivično delo obljube i zloupotrebu položaja u konkretnom slučaju, može ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija, odnosno generalna i specijalna prevencija.

- Oštećeno dete je do detalja, u više navrata, opisalo kako ju je otac obljubio, nevino ponavljajući reči: "Tata mi je uradio to i to", a okrivljeni je, da bi zadovoljio svoje seksualne nagone, zloupotrebio najsvetiji odnos poverenja koji postoji između dva ljudska bića, odnos između roditelja i deteta. Ako je to uradio svim detetu, sta bi uradio našoj deci? Cilj izricanja sankcija nije samo kazna, nego i prevencija, a ona može da bude ostvarena samo izricanjem maksimalno propisane kazne za to krivično delo - rekla je Atanasković.

