KRVAVI PIR FUDBALERA IZ ČAČKA: Ilija je spustio roletne pa zaklao roditelje i dedu! Pre zločina mesec dana proveo u BOLNICI

Ilija G. (21), fudbaler iz Čačka, uhapšen je zbog sumnje da je u petak uveče nožem ubio svoju majku Slađanu (49), oca Sretena (54) i dedu Milana (87) u naselju Atenica.

Jezivi zločin dogodio se oko 23 sata, kada je Ilija, koji je više puta prijavljivan policiji zbog nasilja u porodici, nasrnuo na roditelje i dedu i izbo ih nožem do smrti.

Lokva krvi

- Zločin se dogodio kasno uveče, a Ilija je, kako je utvrđeno, spustio roletne na kući, pobio ukućane, pa otišao do kuće svog druga. Došao je s tragovima krvi i tražio je duksericu od majke svog prijatelja, žena ništa nije posumnjala i dala mu je odeću. Navodno, tu se presvukao i nastavio da se krije po Čačku do jutra - priča izvor.

- Tela ubijenih roditelja i dede pronašao je Ilijin brat Nikola, koji inače živi i radi u Kragujevcu. Mladić je te večeri bio u izlasku, a kada je oko dva sata noću došao kući, dočekao ga je jeziv prizor. Svi ukućani bili su mrtvi i u lokvi krvi, a Ilije nigde nije bilo - objašnjava naš sagovornik.

Nesrećni Nikola odmah je pozvao policiju i Hitnu pomoć, ali i drugaricu koja je provela noć s njim.

- Potraga za Ilijom G. trajala je do 9.30 časova, kada je lociran i uhapšen u blizini jedne svečane sale. Dok je trajala potera za osumnjičenim za trostruko ubistvo, cela Atenica bila je pod blokadom. Policijske patrole blokirale su kraj, a preplašeni meštani sakrili su se po kućama.

Komšije ubijene porodice kažu da su roditelji imali probleme sa Ilijom, te da je policija često intervenisala.

- On je, nažalost, imao psihičke probleme, a lečio se i od narkomanije. Često je roditeljima pretio i pravio probleme, pa su ga prijavljivali policiji. Već ih je jednom napao nožem, oni su zvali policiju, pa je bio sproveden na psihijatriju čačanske bolnice, a navodno je lečen i u Beogradu - pričaju komšije i nastavljaju:

Mesec dana u bolnici

- Mesec dana je proveo u bolnici, a vratio se kući početkom marta. Pre desetak dana smo svi bili na jednom rođendanu u komšiluku, pa je bio i Ilija s porodicom. Izgledao je dobro i ponašao se pristojno, ali svi smo znali da ima problem. Baš su sa nama bili za stolom, tada je bio fin - kažu komšije.

Treća tragedija za mesec dana

Sinovi pobili roditelje

Ovo je treća porodična tragedija u kojoj su deca digla ruku na svoje roditelje u Srbiji u poslednjih mesec dana. Naime, krajem marta fizioterapeut Miloš I. (33) ubio je hicima iz puške svoje roditelje Andreju (72) i Gordanu (62) na njihovom imanju u selu Kusadak kod Smederevske Palanke. Miloš se posle zločina svukao, nag otrčao do strica i molio ga da oživi roditelje. Prilikom hapšenja sve vreme je ponavljao da je on "Isus Hrist i Bog", a u Višem tužilaštvu u Smederevu nije ispitan zbog svog psihičkog stanja. Dva dana kasnije Davor P. (55) ubio je svoju majku Katarinu P. (78) pred bolesnim ocem, pa krvavih ruku otišao i prijavio se u policiju. Navodno, on je imao psihičke probleme od kojih se ranije lečio.