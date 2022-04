KAKO JE ŠARIĆEV KLAN PREVOZIO KOKAIN ISPOD RADARA Ovo je granica koju krijumčari NIKAD NISU SMELI DA PREĐU

Tužilaštvo za organizovni kriminal saopštilo je da u slučaju kriminalne grupe Darka Šarića vodi istragu protiv 12 osoba, kao i da su u toku saslušanja osumnjičenih. Nakon toga će sudiji za prethodni postupak Višeg suda biti podnet predlog za određivanje pritvora.

Prema krivičnoj prijavi, oni se sumnjiče za više krivičnih dela: udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti, zloupotreba službenog položaja i krivično delo iz člana 98 Zakona o tajnosti podataka.

foto: Kurir televizija

Blažo Marković, predsednik Sidnikata policije, Mladen Radulović, urednik Kurira i advokat Ivan Ninić komentarisali su slučaj hapšenja Darka Šarića i njegovih saradnika istakavši da je ovo najveća akcija srpske policije do sada.

- Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin preuzeo je komandnu odgovornost. Ja ne pamtim da je bila neka akcija sa ovolikim razmerama i sa ovako teškom situacijom. Tu su i dvojica kolega koji su pobegli. Ne mogu da ne pomenem sve ljude iz UKP i njihovog načelnika, koji je izjavio da su dokazi neoborivi i nadam se da će ovo rukovodstvo nastaviti sa ovakvim radom - kaže Blažo Marković, predsednik Sindikata policije u jutarnjem programu Kurir televizije.

Advokat Ninić je istakao da je teško izlaziti sa nekim procenama oko ovog slučaja, jer su one uvek subjektivnog karaktera.

foto: Kurir televizija

- Ako se vratimo u pređašnje predmete iz 2008. i 2009. godine za šverc kokaina i predmet za pranje novca, što je takođe bio rezultat jedne međunarodne akcije koordinirane sa Bezbednosno informativnom agencijom, jer je MUP tada bio kontaminiran. I u to vreme je akciju koordinirala američka DEA u saradnji sa Bezbednosno informativnom agencijom. Šarić je bio u bekstvu od 2014, a mi još nemamo ishod. Ako gledamo pređašnje iskustvo neće ići lako - kaže Ninić.

U slučaju advokata Dejana Lazarevića advokar Ninić istakao je da ne može tako lako da poveruje da je jedan advokat lako prešao granicu dozovoljenog.

- Sam Šarić kao da ima neku nesreću sa advokatima, a i oni sa njim. Očigledno je da je veoma opasno sarađivati sa Šarićem, ali svakako moramo poštovati pretpostavku nevinosti i videti da li je kolega Lazarević imao bilo kakvu vezu sa tim - kaže Ninić.

Mladen Radulović je istakao da je prekookeanska ruta droge iz Južne Amerike ka Evropi poznata.

- Našle kriminalne grupe su našle način da tu drogu prevoze "ispod radara". Oni znaju da bi tovar koji prevazilazi granicu od jedne tone mogao da dođe pod lupu inspektora. Kriminalci vrlo dobro znaju kako to funkcioniše. Oni su rešili da te tovare podele na nekoliko stotina kilograma kako bi osigurali faktor ignorisanja stranih službi. To im je funkcionisalo. Ako je Šarić nastavio trgovinu drogom od momenta hapšenja do sada, znači da im je taktika bila uspešna - istakao je Radulović.

foto: Kurir televizija

Blažo Marković naveo je da ne bi komentarisao deo priče o Saj komunikaciji.

- Mene odavno ništa ne iznanađuje. Veoma je bitno što je stvoren jedan krug ljudi i sve je zatvoreno. Ovo je najveća akcija u istoriji sprske policije i ako bude uspešan kraj možemo je staviti u anale - kaže Marković.

Advokat Ninić istakao je da je reč o široj lepezi krivičnih dela.

- Imamo niz krivičnih dela, od trgovine narkoticima, do ubistva i ovo su ozbiljne dugogodišnje zatvorske kazne. Skaj aparati mogli su da se kupe u jednoj prodavnici u Beogradu za 800 evra. Oni vam aktiviraju i vi najnormalnije komunicirate sa drugima koji imaju takav isti aparat - zaključio je Ninić.

