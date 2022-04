NOSIĆEŠ ME NA DUŠI! NOVI DETALJI TRAGEDIJE U BANOVCIMA Razbio telefone, zagrlio ženu pa otišao u smrt: Rekla mu da se ne blesavi

Muškarac iz Novih Banovaca u Staroj Pazovi juče je izvršio samoubistvo u dvorištu porodične kuće. On je zaglio ženu, potom uzeo bombu, izašao u dvorište i aktivirao je.

On je dve i po godine živeo sa suprugom u porodičnoj kući u Novim Banovcima, sa njeno dvoje dece iz prvog braka.

Za njega kažu da su ga svi voleli i da je bio dobar čovek. Na dan tragedije bio je srećan i razdragan.

Kako za Informer kaže majka njegove druge supruge, juče su se posvađali na stepeništu porodične kuće, gde je on i aktivirao bombu. Kako navodi, to mu nije bio prvi put da preti samoubistvom.

- On je x puta rekao "Ja ću da idem da se ubijem". Imao je on neki problem, šta je njega mučilo. Sa roditeljima nije bio u kontaktu, oni nisu odobravali što je ostavio tu njegovu nevenčanu ženu i što je došao da živi ovamo. On je iz Aranđelovca, oni tamo imaju veliko imanje, a on je došao u Beograd, upoznao tu njegovu bivšu, živeli zajedno, opremio im je kuću i onda im više nije bio dobar. Završili su. Posle je upoznao moju ćerku, ona je tad već bila razvedena. Moj suprug je umro, oni su došli ovde da žive, da nisam ja sama.

- Više puta je pričao da ide da se ubije, onda ode a moja ćerka sedne u kola i ide da ga traži tamo-vamo. On se sakrije ovde negde, a ona ide i traži ga po selu. Tako je bilo i pre dve-tri nedelje.

Tragedija se, kako saznaje Informer, dogodila oko 10 časova uveče, a on je celog dana pio rakiju.

- Oprala sam ja, bilo je puno krvi. Njemu je ruka bila raznesena... - navoodi ona i dodaje:

- Oni su se nešto posvađali na stepeništu, i ona je videla da on ima bombu i rekla mu: Je l znaš ti da je to još doneto s ratišta, to je neispravno i nemoj da se blesaviš. Deca su isto videla i krenuli da plaču, bilo je tu i još jedno dete, drugar. Ona je krenula gore da smiri decu, i samo što je zakoračila puklo je. Ona je mislila da je on bacio bombu, da je iznervira. Možda je on i hteo da je baci... Nisam sigurna. Uglavnom, tu je to bilo...

Kako sagovornica kaže za Informer, on je pre samoubistva razbio i svoj i ženin telefon. Zagrlio ju je i rekao joj "nosićeš me na duši". Ona ga je videla raznesenog i rekla mu "diši diši", ali on je preminuo pre nego je došla Hitna pomoć. Deca su istraumirana jer su ga takođe videla raznesenog u dvorištu.

On iza sebe ima brak. Sa prvom suprugom koja sa decom živi nije ostao u dobrim odnosima, jer je imao zabranu da ne sme da vidi decu ni ženu. Svoju decu iz prvog braka nije video godinu dana.

- On svoju decu nije mogao da vidi za Vaskrs, za Novu godinu. Juče je ovde bilo dece, tražio je poklončiće po travi. Vidim ga sedi gore na terasi, ja ga znam tri godine, znam da razmišlja o svojima, da l oni to imaju. On je stalno insistirao da dolaze za praznike. On je bio radnik, sve je znao da radi. Kad je praznik, kad popije u njemu to proradi. On je taj dan i napravio roštilj, bio je sav euforičan... I odjednom... Ne znam zašto su se pokačili... - kaže majka njegove druge supruge.

- On sa mojom ćerkom živeo tri godine, on je njenu decu pazio više nego ona. Mnogo je bio vezan za decu. Neko veče je pisao sa sinom i sin mu je rekao: "Tata, da se vidimo u utorak", on je njemu odgovorio: "Ne možemo u utorak, tata radi. Mogu vikendom". Mali mu je napisao: "Ili ćemo se videti u utorak ili se nećemo videti". On je bio ne zaposlen, ali je radio, snalazio se. Svojoj deci je tamo redovno slao 200 evra mesečno, zarađivao ih je teškom mukom. Moja ćerka prima socijalnu pomoć, ona ima dvoje dece, jedno sa posebnim potrebama. On je njih pazio, više nego majka njihova. Toliko divno dete, toliko mi je prirastao srcu. Ja sa zetovima imam problem, ne prihvatam ih, dugo mi treba. Njega sam odmah prihvatila.

(Kurir.rs/Informer)

