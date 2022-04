ŠARIĆ OD 2014. IMAO SAMO JEDNU OPSESIJU - OSVETITI SE ŠKOLSKOM DRUGU: Svi ga nazivali prevarantom, ja sam ga voleo i VEROVAO MU!

Darku Šariću je, od kada se nalazio u pritvoru 2014. godine, izgleda sve vreme provedeno iza rešetaka bila na pameti samo jedna ideja - kako se osvetiti školskom drugu Nebojši Joksoviću, koji ga je izdao i postao svedok saradnik tužilaštva. Paralelno sa tim, Šarić je, kako tvrdi tužilaštvo, naredio i ubistvo Milana Milovca, zvanog Cigla, prošle godine u Ekvadoru, a koji je za pljevaljskog narko-bosa obavljao sve poslove nakon predaje i koji je slovio za njegovog bliskog saradnika.

Kako je saopštilo Tužilaštvo za organizovani kriminal, na osnovu prikupljenih dokaza u predistražnom postupku, Šarić se tereti da je od početka 2020. do 14. aprila 2022. godine, organizovao kriminalnu grupu koja se bavila međunarodnim švercom kokaina, ali i da je naložio izvršenje teškog ubistva Milana Milovca.

Pored toga, Šarićeva grupa je, kako se sumnja, radila na diskreditaciji Nebojše Joksovića, bivšeg Šarićevog druga i saradnika u slučaju za pranje novca i trgovinu kokainom, kako bi izgubio status svedoka saradnika.

Iako novi preistražni postupak tereti Šarića za organizovanje kriminalne grupe od početka 2020. godine, čini se da je Šarić ostao u "biznisu" od trenutka predaje, budući da se Milan Milovac sve vreme nalazio u Ekvadoru, a što se može videti i na osnovu presretnute komunikacije sa Skaja.

"Sumnjam u 'Čupavog'. Taj se oteo kontroli i mislim da mu je sad kraj. Ne želim razmišljati da li će nam namestiti nekog. Taj smrad će sad dobit svoje. On je g**** već duže vreme. Ja sam pokušao sve jer smo bliski. Uprkos tome, on ne menja ponašanje. Završićemo ga. Sve sam bežao od toga, mislio urazumiće se...", preneo je Jutarnji reči koje su otkrivene u kriptovanoj komunikaciji a koje je u februaru 2020. godine napisala osoba čiji je indentitet bio skriven iza PIN-ova 8I1JDW, 2MIPSK, F8BD55.

Hrvatski istražitelji, kako navode, sumnjaju da je to bio telefon koji je koristio Darko Šarić i da je poruke razmenjivao sa Petrom Ćosićem, zvanim Šarac, koji je uhapšen kao organizator grupe u Hrvatskoj.

Jutarnji prenosi da je Šarić o Milovcu, koji je već deset godina živeo u Ekvadoru, već duže vreme razgovarao sa Ćosićem jer Milovčevim ponašanjem nisu bili zadovoljni. Smetala im je njegova nediscpilinu, odnosno da je stalno pijan i drogiran, ali najviše od svega što se direktno “navezao” na njihovog južnoameričkog dobavljača kokaina, nepoznatog muškarca koji je koristio u razgovorima šifru “dr. Pasto”, te ih zapravo počeo izguravati iz posla.

Još nekoliko meseci ranije Milovac je na istoj aplikaciji komunicirao i sa Šarićem rekavši mu kako mu je odan ali iskazujući razočaranje načinom na koji ga Šarić tretira.

"Pretpostavljam da si ljut na mene i pozivam te da samo kažeš ili narediš šta treba i ja ti nikada neću reći ne. Ali ti druge čuvaš, baš one koje te žele prevariti, a mene šalješ na sastanke. Zajedno smo došli u Ekvador, a onda ste me ovde ostavili. Uprkos tome ja ti nikada neću reći ne. Sve si svoje oslobodio pa si mogao i mene. I ja imam decu", pisao je u decembru 2019. Šariću Milovac koji se od 2011. skrivao u Ekvadoru od srpske poternice.

Iako je, na osnovu ove komunikacije, pokazivao bezrezervnu vernost Šariću, on je ipak likvidiran u novembru 2020. godine, a tužilaštvo sumnja da je to naredio Šarić.

Međutim, od kako se predao 2014. godine, čini se da Šariću nije izlazila iz glave misao izdaje njegovog Pljevljaka i školskog druga, Nebojše Joksovića.

Joksović je bio Šarićev drug još iz osnovne škole i u njega je imao poverenja, a važio je za njegovog glavnog čoveka za Italiju. Međutim, Joksović je uhapšen 2010. godine, i tada se dogovorio sa tužilaštvom da postane svedok saradnik.

Priznao je da je bio zadužen za posrednike koji su drogu prodavali u Italiji, ali i da je učestvovao u švercu kokaina. Svedočio je i da je naređenja primao direktno od Šarića, zbog čega je postao najznačajniji svedok tužilaštva u slučaju šverca kokaina.

Na sudu je, kako je ranije pisao Krik, ispričao da je Šarić zamolio da iz jednog stana u Milanu skloni kokain, plašeći se da ga policija ne pronađe.

„Darko je tražio od mene da li imam nekoga ko bi otišao i iz tog stana, obio brave ili ušao već na neki nedozvoljeni način, i izneo taj kokain. Međutim, do tog posla nije došlo, jer je italijanska policija našla taj ključ i posle nekolko dana zaplenila kokain. Radilo se o količini od 300 kilograma“, ispričao je Joksović.

Na odluku da svedoči protiv Šarića odlučio se između ostalog zbog načina na koji se Šarićev brat ponašao prema njemu i njegovoj porodici nakon što je uhapšen. Nije mu, ispričao je on, davao novac, i vređao ga je.

Sa druge strane, Darko Šarić ispričao je da su ga prijatelji godinama upozoravali na Joksovića, ali da mu je on verovao.

„Njega su svi nazivali prevarantom, lažovom, ja to nisam dao da pričaju preda mnom. Uvek sam tražio objašnjenja, on me je uvek ubeđivao da mu verujem. Voleo sam tog čoveka mnogo“, ispričao je Šarić.

Iako se Šarićeva "nova" kriminalna grupa tereti se da je od 2020. godine bila usmerena na diskreditaciju i eventualni gubitak statusa svedoka saradnika Nebojše Joksovića, ipak je njegova imovina "letela u vazduh" još 2011. godine pa nadalje, što dovoljno govori u prilog tezi da Šarić Joksoviću nije nikako mogao da oprosti izdaju. A i kako bi.

Na Joksovićev kafić „La principesa“, u Žarkovu, bačena je tokom noći, početkom juna 2011. godine, bomba, ali na svu sreću nije bilo povređenih. Pre toga, njegova štamparija gađana je iz „zolje“, a gorele su i prostorije njegove firme.

Kako je Krik ranije otkrio, nijedan slučaj za koji je bio vezan Joksović, nije rešen, a šefovi Jedinice za zaštitu koja pazi na Joksovića, nisu bili zainteresovani, kako je preneo ovaj portal, da štite njegovu imovinu.

Početkom jula 2012. godine, Radojica Joksović, blizak rođak Nebojše, poginuo je vozeći automobil „audi A6“, kada je ispod njegovog sedišta aktivirana bomba u beogradskom naselju Bele vode.

Joksović je na suđenju optužio Šarića da stoji iza napada na njegovu imovinu.

„Кrenuo si đonom prema meni. Od jedne eksplozije, druge zolje, treće, četvrte, Radojica, paljenja…“, rekao je Joksović.

Šarić je to negirao.

„Da li si normalan? Đe ću na moju štampariju, čoveče?“, rekao je jednom u sudnici.

Ime Joksovića pominjalo se i u novembru 2019. godine, kada je pripadnik „valjevske grupe“ Zoran Jeličić pokušao samoubistvo u sudnici Specijalnog suda.

„Pošto mi ne dozvoljavate da kažem šta imam i štitite Nebojšu Joksovića, ja ću sad da se ubijem pred svima“, rekao je tada Jeličić i povukao sečivom dva puta po vratu i jednom po ruci.

Pripadnici „valjevske grupe“, ali i neki svedoci, tvrde da je Nebojša Joksović naručio ubistvo Željka Đedovića u Valjevu, za koje se njima sudi. Organizator „valjevske grupe“ Milan Lazarević, zvani Laza Bombaš, na jednom od prethodnih suđenja tvrdio je da je sudija bliska sa suprugom Nebojše Joksovića Tatjanom i da su zajedno radile u sudu, kao i da je drugi sudija od Joksovića uzeo 100.000 evra, pisao je Kurir.

