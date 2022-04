OPLJAČKAN SAM! DARKO KOSTIĆ SE OGLASIO ZA KURIR IZ PRITVORA: Ovo je njegova verzija događaja u stanu u centru Beograda

Modni kreator Darko Kostić koji je prošle nedelje uhapšen nakon prijave Š.H. (19) da ga je u stanu u centru Beograda vezao i zatvorio u špajz, oglasio se za Kurir iz pritvora, tvrdeći "da nije kriv za napad na mladića, te da je on zapravo te noći opljačkan".

Podsetimo, Kostića je policiji najpre prijavio muškarac N.N. koji je rekao da mu je drug poslao poruku da je zatočen u ostavi u stanu dizajnera. Policijska patrola se uputila ka adresi, pa na ulici srela Š.H. koji je objasnio da je iskoristio nepažnju kreatora i pobegao. Kostić je istog dana uhapšen zbog ugrožavanja sigurnosti i protivpravnog lišenja slobode, a posle saslušanja pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom određen mu je pritvor do 30 dana.

Dizajner je sada, preko svog advokata Dimitrija Ilića, odlučio da progovori i za Kurir objasnio svoju stranu priče.

- Ceo događaj je iskonstruisan, jer se zapravo dogodilo da je moj atelje opljačkan, da je osam haljina iz moje nove kolekcije ukradeno, da je novac iz mog ateljea ukraden, kao i da je u tome učestvovao N. N, koga inače poznajem. Iskoristio bih priliku da se izvinim svojim klijentima, pogotovo onima kojima su ukradene haljine, ali se nadam da će javni tužilac brzo pronaći sve te haljine, kako biste mogli da uživate u jednom od najbitinijih dana u životu - poručio je Kostić preko svog advokata Dimitrija Ilića.

Zašto je bio na poternici? To je birokratska greška U trenutku kada je Kostić uhapšen u javnosti se pojavila informacija da je za njim na snazi bila poternica. Međutim, dizajner objašnjava da je reč o grešci. - Potraga je ostala u sistemu u vezi sa prvim postupkom, ali radi se o birkoratskoj grešci - kratko je naveo naš sagovornik.

Podsetimo, kreatoru ovo nije prva prijava od strane mladića, a on je pred Trećim osnovnim sudom prvostepeno osuđen zbog napada na maloletnog L.J.

- Nažalost, mediji su kreirali sliku o meni kao o najvećem kriminalcu i hvala vam što ste spremni da čujete drugu stranu priče. Naime, kroz sve ove godine ja sam lakomisleno verovao ljudima i svima sam otvorio svoja vrata, ali neki od njih su to zloupotrebili. Tako je prva prijava bila od osobe koja mi je ukrala telefon i to nakon moje prijave, što je dokazano na sudu, druga osoba mi je iznuđivala novac da me ne bi prijavila i tako je sve počelo. Danas se vodi postupak po prijavi lica, koja su, nakon što su me prijavili i nakon što me je policija odvela, iz mog ateljea odnela osam haljina iz nove kolekcije i novac - tvrdi Kostić.

Podrška Uz mene su pravi prijatelji Tokom bogate karijere Darko Kostić sarađivao je sa brojnim estradnim zvezdama. Na pitanje da li ga je neko od kolega ili pevača kontaktirao, Kostić poručuje da sada ima podršku samo pravih prijatelja. - Iskren da budem, sa drugim dizajnerima se ne družim, ali ljudi sa kojima sam ceo život u kontaktu mi daju podšku i ranije i sad i uvek, jer oni znaju pravu istinu - tvrdi on.

Dizajner ističe da će nevinost dokazati dokazima koje će prezentovati javnom tužiocu, ali da sada ne želi da javno govori o njima.

- Kada osetite nepravdu na svojoj koži, znaćete kako mi je, istovremeno sam i besan i tužan, ali se bodrim i želim da verujem da je ovo još jedno iskušenje iz koga moram izaći kao pobednik. Predstoji prikupljanje svih dokaza i ja verujem da će tužilac shvatiti da sam jedino ja oštećen u ovom postupku. Na kraju bih se zahvalio svim zaposlenim iz Centralog zatvora, jer su zaista maksimalno profesionalni i korektni, što moram da kažem i za postupajućeg javnog tužioca, ali i sudiju, bez obzira što se nalazim u privoru.

