OVAKO JE DROGA ŠARIĆEVOG KLANA STIZALA DO EVROPE: Imali sigurne luke na sve strane, a jedna država bila POSEBNO BITNA na trasi

Hrvatski ogranak klana Darka Šarića imao je razgranatu mrežu ruta kojima je droga brodovima dopremana od izvorišta u Južnoj Americi do krajnjeg odredišta - Hrvatske.

A na mapi ovih krijumčara kokaina nalazile su zemlje širom Evrope. Kriminalna grupa, kako se navodi u dokumentu hrvatskog državnog Tužilaštva, od 2019. do 2021. aktivno je brodovima krijumčarila narkotike i time je ostvarila dobit od nekoliko miliona evra.

Okrivljeni Petar Ćosić, navodni vođa hrvatskog ogranka Šarićevog klana, bio je navodno zadužen da osmisli celokupan plan krijumčarenja droge iz Južne Amerike do Evrope. On je povezao osobe koje su bile deo švercerskog lanca i koje su delovale po njegovim instrukcijama, nadzirao je transport, isporuku u Hrvatskoj, a određivao je i po kojoj ceni će se droga prodavati.

Ekvador i Kolumbija

U Ekvadoru su imali svog čoveka Milana Milovca čije je zaduženje bilo da pronađe dobavljače i da odredi vreme i pronađe mesto gde će droga biti ubačena u izabrani konterjner na nekom od brodova.

Roba je obično dostavljana iz Kolumbije da bi se u Ekvadoru pakovala u kontejnere i kretala put Evrope. Luka koja je bila početna tačka na njihovoj putanji bila je Gvajakil odakle je roba kretala raznim putanjama preko Belgije, Grčke i Španije do krajnje destinacije - luke Ploče u Hrvatskoj.

Samo u jednoj isporuci 2019. odavde je bila poslata tona kokaina, a kako se u dokumentu navodi i druge isporuke su kretale uglavnom baš sa ovog mesta.

Belgija

Belgija je zauzimala važno mesto na njihovoj mapi.

Luka Antverpen, koja se nalazi na obali reke Šelda, na oko 90 kilometara od ušća u Severno more, bilo je jedno od mesta gde su brodovi pretovarani, odnosno gde je poslata droga izvlačena sa brodova. U toj luci su imali čoveka koji je bio zadužen da izvuče kokain iz kontejnera pre nego što on bude utovaren na drugi brod i poslat na odredište .

Tako je krajem 2019, kad je brod iz Ekvadora uplovio u ovu luku, Ćosić odredio čoveka koji je za vreme dok je brod bio u luci imao zadatak da poslatu tonu belog praha skloni na sigurno. Međutim, kako to nije uspeo, 500 kilograma njihovog tovara je prepakovano na drugi brod i poslato u luku Hamburg.

Nemačka

Nemačka se silom prilika nametnula kao zemlja u kojoj se jednom prilikom našlo 500 kilograma njihovog kokaina koji je tamo dospeo posle neuspelog pretovara u luci Antverpen u Belgiji.

Taj tovar je preko luke Hamburg kamionom poslat na krajnje odredište sa robom koja je legalno za određene firme transportovana, pa su pripadnici klana, na mestu koje hrvatskim državnim organima nije poznato, prisilno zaustavili kamion i preuzeli drogu.

Osobama koje su to sprovele u delo dodeljena je nagrada od 30 odsto transportovane količine, odnosno 150 kiilograma kokaina, a ostatak je Ćosić prodao dvema nepoznatih osoba i to za cenu od 28.000 do 29.000 evra po kilogramu. Sve ukupno, na ovom tovaru klan je zaradio 9.800.000 evra.

Grčka

Važno mesto pomorskog šverca ovog klana imala je Grčka, za koju su, kako piše, pripadnici klana sumnjali da je bila mesto gde im je jednom u transportu nestala određena količina belog praha.

Naime, određene luke u Grčkoj su bile mesta za pretovar, odakle je droga dalje slata do hrvatske luke Ploče.

U grčkoj luci Pirej su, navodi se u dokumentu, 2020. ostali bez 60 paketa droge u kojima se nalazilo 72 kilograma skupocenog praha koji je bio poslat iz luke Gvajakil sa krajnjim odredištem u luci Ploče u Hrvatskoj.

Španija

Za tu droga koja nije stigla do odredišta, Ćosić je kupovinu dogovarao sa Južnoamerikancem koji je bio glavni dobavljač klana, prema saznanjima državnih organa Hrvatske, a koji je na kriptovanoj aplikaciji bio upisan kao "Pasto".

Njemu je tada preko treće neidentifikovane osobe u Valensiji u Španiji predat iznos od 150.000 evra.

Italija

Italijanska luka Đoja Tauro našla se 2020. na mapi putanje krijumčarene droge. U koju je na brodu "Mičigan" u kontejnerima sa tovarom banana upolovilo 45 kilograma kokaina. Tu su robu sa broda izvukli Ćosićevi ljudi i poslali je za Zagreb.

Bosna

Kao mesto gde su stizali tovari legalne robe, odnosno kontejneri sa bananama, među kojom je bila skrivena i droga klana, Široki Brijeg u Bosni i Hercegovini je 2020. bio ucrtan na mapi klana.

Hrvatska

Luka Ploče, koju su pripadnici klana u komunikaciji šifrovano nazivali "Poljska", bila je krajnje odrediše robe koja je stizala klanu, a u kojoj su imali razrađenu šemu i svoje ljude koji su je tu preuzimali, prepakivali i slali u prodaju.

U njoj su imali čoveka koji je bio zaposlen u luci, koji im je pomagao tako što je kontejner pozicionirao na mesto gde nema video nadzora i kom su zaduženi za vađenje paketa kogli da pristupe, a oni tokom obavljali taj posao neprimećeni.

Luka Rijeka je takođe bila mesto gde je droga stizala. Tamo su imali svoje ljude koji su je sa brodova izvlačili i dostavljali klanu na dogovoreno mesto.

Iz te luke droga je transportovana i u prethodno pripremljen prostor u Zagrebu, odakle je prodavana za velike cifre.

