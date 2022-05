ŠARIĆEV ADVOKAT: Sud napisao da je sigurno kriv zbog načina na koji izgovara reči ODBRANA TRAŽI OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU

Branilac Darka Šarića, kom se pred Apelacionim sudom u Beogradu sudi zbog sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike u Evropu prošvercovala 5, 7 tona kokaina, advokat Radoslav Baćović izjavio je danas u završnoj reči pred presudu da u optužnici i prvostepenoj presudi ne postoji ni jedan dokaz da je učestvovao u krivičnom delu i od suda zatražio da ga oslobodi optužbi.

Oslobađajuću presudu zatražio je i za optužene Nikolu Dimitrijevića i Darka Tošića.

- U presudi se nigde ne navodi kome je, koliko dao, kako je organizovao, navodi se samo da je osmislio i organizovao plan na teritoriji Srbije, ali nigde nema ni jednog dokaza za to. Još je nejasniji deo gde se osuđuje sa Goranom Sokovićem, Željkom Vujanovićem i Draganom Dudićem kao organizator, ali se nigde ne govori o konkretnim radnjama pojedinačno, već je sve u množini - naveo je advoka Baćović.

Analizirajući ukinutu presudu kojom je Šarić bio osuđen na 15 godina zatvora, on je naveo da ne može da poveruje da je sud kao dokaz za krivicu naveo tonalitet razgovora Darka Šarića sa drugim optuženima.

- Na strani 300 sud vršeći psiholopku analizu Darka Šarića navodi "način na koji izgovra reči dokaz je da je on organizator kriminalne grupe". Navodi da je ton razgovora različit. Čuli ste ga ovde u sudnici, on govori kako govori, svi imamo različit ton u različitim situacijama, ali kakve to veze ima sa izvršenjem krivičnog dela? - upitao je Baćović u sudnici Specijalnog suda u kojoj se održava drugostepeno suđenje.

On je otkrio i da je sud koji je obrazlagao osuđujuću presudu naveo da Darko Šarić nikada nije izjavio "ja to nisam učinio", pa da se na osnovu toga stiče utisak da je on priznao krivično delo.

- To nije tačno, govorio je "ja to nisam učinio i nemate dokaze za to " - rekao je advokat Darka Šarića.

On je detaljno analizirajući presudu naveo i da se recimo, na 75 strana presude sud bavi događajima vezanim za šverc kokaina u Argentini i ni u jednoj rečenici ne pominje njegovog klijenta, ali na kraju izvodi zaključak "da je nesumnjivo utvrđeno da je Darko Šarić organizovao kriminalnu grupu".

- Sud nije utvrdio činjenično stanje, niti se pozvao na dokaze na osnovu kojih bi mogao da donese osuđujuću presudu, sve je paušalno, na nivou sumnje. Ovakvu presudu, punu neistina koje me najviše i bole, nisam još video - rekao je na kraju izlaganja branilac Darka Šarića, advokat Radoslav Baćović.

(Kurir.rs/J.S.)

