FILIP KORAĆ SASLUŠAN U HRVATSKOJ: Evo kako se obratio tužiocu ČEKA SE PODIZANJE OPTUŽNICE

Filip Korać, koji važi za desnu ruku Luke Bojovića i osobu blisku šakaljarskom klanu, izveden je danas pred tužioca u Hrvatskoj, saznaje Kurir.

- Svoju odbranu izneću pred sudom- rekao je Korać.

Korać, koji se krajem aprila predao tamošnjoj policiji nakon što je, kako je to ranije rekao njegov advokat Gordan Preglej, saznao da je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog sumnje da je koristio lažni hrvatski pasoš na ime Slobodan Koralija, danas se nije izjašnjavao o svojoj krivici.

- Bio je kod tužioca, gde mu je uručena pouka o pravima kako bi se on upoznao s tim. U ovoj fazi postupak je nejavan, tako da se ne mogu izjašnjavati o detaljima - rekao je Preglej za Kurir i dodao da se uskoro očekuje i podizanje optužnice protiv njegovog klijenta.

Filip Korać je od hapšenja do pre nekoliko dana bio u izolaciji u zagrebačkom zatvoru Remetinac zbog epdiemioloških mera, nakon čega je prebačen u regularnu ćeliju i prema rečima našeg izvora "živ je i zdrav je".

- Advokat ga je posetio, a posetiće ga i danas. Dobro se oseća, a očekuje se da svoju odbranu iznese kada bude počelo suđenje - kaže izvor.

Podsetimo, za krivično delo falsifikovanje isprava u Hrvatskoj je zaprećena zatvorska kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

- Korać ostaje u pritvoru, jer mu je on određen još u odsustvu. On je bio i na Interpolovoj poternici zbog lažnog pasoša, koji mu je izdat 2017. godine na tuđe ime sa njegovom slikom. Na osnovu tog dokumenta on je putovao neometano - podseća sagovornik.

(Kurir.rs)