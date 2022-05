DA LI JE KORAĆU NAJSIGURNIJE U ZATVORU? Zbog čega se predao glavni čovek Luke Bojovića

Pažnju javnosti privuklo je hapšenje Filipa Koraća 24. aprila u Hrvatskoj, čoveka koji je bio poznat kao desna ruka Luke Bojovića. Korać se sam predao policiji posle zajedničke akcije hrvatskih i srpskih policajaca.

U vreme kada je Luka Bojović, koji se smatra naslednikom "zemunskog klana", uhapšen i osuđen u Španiji na dugogodišnju robiju, prema službenim zabeleškama ovdašnjih službi, vođstvo nad grupom preuzeo je Filip Korać. Iako se o njemu govorilo kao o jednom od najopasnijih ljudi na ovim prostorima, Filip Korać je u Srbiji slobodan čovek.

Poslednji put u javnosti se o Koraću govorilo kada je izneto šta je Veljko Belivuk izjavljivao u tužilaštvu 7. februara ove godine. Belivuk je tada izjavio da država sarađuje sa Filipom Koraćem kao da je on saradnik Bezbednosno-informativne agencije i Interpola.

Rajko Nedić, urednik Kurira i advokat Ivan Ninić istakli su da je očigledno da se Filip Korać predao jer je znao da će za to delo najmanje odgovatati.

- Mnogi su imali hrvatski pasoš, sve sa ciljem da mogu da putuju, a i lakše su uvezani sa mafijašima iz regiona - kaže Nedić.

Advokat Ninić je istakao da je nemoguće dobiti ovakva dokumenta bez saradnje sa hrvatskim MUP-om.

- Ovde je ključna stvar kojom ćete brzinom doći do tih dokumenata. Ti posrednici imaju čitavu paletu dokumenata. Od 5.000 evra do 30.000 evra košta vađenje lažnih dokumenata. Ove dokumente nije moguće obezbediti bez MUP-a Hrvatske - kaže advokat Ninić i dodaje:

- Pretpostavljam da je Korać imao dojavu iz neke institucije da mu je najbezbednije da reši svoje primarno pitanje u Hrvatskoj. Možda mu je čak i najsigurnije da se skloni u zatvor. Hrvatska je za njim izdala poternicu i Evropski nalog i on bi bio uhapšen da je samo pokušao da izađe iz zemlje. On zna da će ovom predajom sebe i priznavanjem da je posedovao lažna dokumenta, dobiti najmanju kaznu - kaže Ninić.

Rajko Nedić je istakao da je Filip Korać prilično oprezan čovek.

- U nekoliko navrata on je izbegao smrt. U kratkom vremenskom periodu 2018. godine oko njega je umrlo četvoro ljudi. Na obezglavljenom telu napisali su njegovo ime. Čim je skinuta poternica za ubistvno Blaža Đurovića, on je preuzeo preventivne mere i znao je da će najmanje odgovarati za lažna dokumenta. Njegova grupa je desetkovana, tako da je normalno da je tako postupio i da je u Hrvatskoj našao neku bazu, a sigurno je dobio informaciju da se skloni što pre. Ne samo što će za to dobiti najblažu kaznu, već mu odgovara i da se skloni - kaže Nedić.

Veljko Belivuk i Miljković navode ime Filipa Koraća navevši da je saradnik policije, ali i da je pokušao atentat na njih.

- Do 2013. godine niko nije znao kako izgleda Filip Korać. Šaranović je posle Nikole Bojovića stavio kao metu Filipa Koraća. On je uspeo da preživi te atentate, nakon ubistva Šaranovića u Budvi. Dolazi do razdora između Škaljaraca i Kavčana i počinje da bukti veliki mafijaški rat - kaže Nedić.

Advokat Ninić je istakao da nije isključeno da je i Korać bio praćen preko Skaj telefona.

- Činjenica je da je Korać glavom pobegao iz Srbije i da se krio i da je postojao ozbiljan strah od grupe Veljka Belivuka - kaže Ninić.

- Sudskom odlukom bi bila doneta uslovna kazna i on bi bio proteran iz Hrvatske. On je kod nas slovodan čovek. Onog momenta kada mu se izrekne krivična sankcija u Hrvatskoj, on može da sedne u avion i da odleti u bilo koju zemlju. Pitanje je da li će nam Korać ikada više biti dostupan - kaže Ninić.

Filip Korać je uspešno izbegao i sve sačekuše koje su mu bile postavljene kada je išao na informativni razgovor.

- Informacija se pojavila u medijima. Dijana Hrkalović se sve vreme dovodila u vezu sa klanom Velje Nevolje i da je bila na njihovoj strani. Korać im je bio trn u oku i bilo je važno njega likvidirati. U nekoliko navrata do sada je pokazao da je izuzetno oprezan. Navodno je tada izbegao sačekušu na volšeban način. Pisalo se i da je policija krenula u potragu. Bila je ogromna želja i namera da ga ubiju. Biće zanimljiv ceo slučaj - zaključio je Nedić.

