KOMŠIJE ČULE VIKU, ALI NISU REAGOVALE: Dok je Tereza kasapila muža i sekla motornom testerom, njihovi susedi mislili DA SE SVAĐAJU

Zločin kakav Srbija ne pamti dogodio se sinoć u Zrenjaninu kada je, kako se sumnja, Tereza P. (46) izbola svog supruga Srđana P, a potom ga isekla motornom testerom i skuvala delove tela. Njihove komšije otkrivaju da su kobne večeri čuli viku, ali da nisu reagovali.

- Čuli smo viku iz njihove kuće, ali nismo reagovali... Nismo shvatili da se takav užas dešava, mislili smo da se svađaju - kažu komšije, prenosi Blic.

Srđan P. i supruga Tereza foto: Facebook

Sumnja se da je Tereza najpre suprugu dala nešto za smirenje kako bi ga omamila, a onda je počela da ga ubada nožem. Kako je ispričala ćerka uhapšene žene, koja je prisustvovala užasu, Srđan je pokušao da se odbrani i pobegne iz kuće, međutim Tereza ga je u dnevnoj sobi sustigla i brutalno ga izbola nožem, pa preklala. Nakon toga uzela je motornu testeru i počela da seče noge suprugu, pa ih je ubacila u šerpu i počela da ih kuva na šporetu.

- Nismo shvatili šta se dešava... Niko nije izašao - kažu komšije.

Oni pričaju da je Tereza Srđana "100 puta ostavljala, pa mu se vraćala".

- Ostavljala ga je 100 puta, pa mu se vraćala. Njegova majka mu je slala pare iz Švajcarske, pa dok ne potroše pare sve bude ok, a kad ostanu bez novca ona počne da pravi frku i nastane haos", kažu komšije Perića.

Kuća strave foto: S.U.

Kako kažu, Srđanova majka godinama živi i radi u Švajcarskoj i bračni par je od toga živeo. Ni Srđan, ni Tereza nisu radili. Kažu da je Tereza, osumnjičena za nezapamčeni zločin, često "pravila scene".

- Srđan je stvarno bio ok čovek, ali ona nije... Pravila je scene, jednom ga prijavila policiji da ju je napao, ali niko od nas u to ne veruje... On je bio miran, povučen, čovek, to uopšte ne liči na njega - pričaju komšije i dodaju:

- Dok mu je majka bila u Srbiji on je bio dobro, međutim kada je otišla kao da je zapao u neku depresiju i više nije bio isti čovek - kažu oni.

foto: Kurir.rs/S.U., Printscreen/Facebook

Za njegov odnos sa Terezom kažu da nisu previše znali. Kako kažu, na ulici su se ponašali normalno, uglavnom zajedno išli do prodavnice, šetali psa. Međutim, pojedine komšije dodaju da ga je Tereza često ostavljala, "kad potroše pare".

- Dok ne potroše pare sve bude ok, a onda ona počne da pravi frku i haos - dodaje komšinica, piše Blic.

(Kurir.rs/ Blic)