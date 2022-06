STOTINE SARADNIKA BELIVUKA U BEKSTVU?! Eksperti: Trenutno traju borbe ZA PREVLAST U PODZEMLJU, a ovo je NAJUNOSNIJI POSAO KLANA?

Poslednji slučaj za koji se sumnja da ima veze sa Belivukovim klanom je pucnjava ispred noćnog kluba Stefan Braun u noći između 14. i 15. marta, kada je teško ranjen šef obezbeđenja Miro Č.

foto: Kurir televizija

Za ovo krivično delo osumnjičen je dvadesetdvogodišnji Stefan Veljković, koji je posle dvomesečne potrage uhapšen u Sokobanji. Na mestu pucnjave te noći je bio i Aleksandar Šćepanović koji je uhapšen kao deo Belivukovog klana, a koji je prema navodima očevidaca, kobne noći ispalio neki od 7 metaka. On se nalazi u bekstvu.

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, osvrnuo se na događaj u Stefan Braunu kao i na samog Stefana Veljkovića.

- To je ispala kao neka bezazlena tuča oko devojke, mada kasnije kada je sve to počelo da se otkriva shvatili smo da tu ima dosta interesantnih likova. Recimo tu je interesantnan bio Stefan Veljković koji je dva meseca proveo Sokobanji, iako je trebao da bude u kućnom pritvoru. On je inače dobio taj kućni pritvor zbog droge za ličnu upotrebu. Pre svega mislim da će mnogo većeg odjeka biti hapšenje Aleksandra Šćepanovića - rekao je Nedić u Usijanju na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Dodao je da je preuzimanje obezbeđenja za ovaj klan bio veoma profitibilan jer se tu obrtao veliki novac.

- Belivukova grupa je posle preuzimanja tribine i sitnijih dilerskih poslova krenuli su u jedan od najunosnijih poslova u gradu, a to je obezbeđenje. Oni su preuzimali obezbeđenje jer se tu kontroliše preprodaja narkotika, jer se tu obrće veliki novac. Gazde klubova su spremne da plate da obezbede jer znamo kakav je noćni život u Beogradu. Jedna od mogućnosti je da je šef obezbeđenja bio iz suparničke ekipe i da je ovo samo bio povod. Istraga i dalje povezuje to oko te devojke, ali moguće je da sve to ima mnogo dublju pozadinu - rekao je Nedić.

Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, smatra da postoji na stotine saradnika Belivukove grupe koji su na slobodi.

- Kada pogledate 2021. godine niste mogli da nađete naslov gde su bila ubistva i sve to posle hapšenja Belivukove grupe. Na početku je bilo uhapšeno oko 20 njih, mada se taj broj popeo ako se ne varam na preko 40 saradnika Belivukove organizovane grupe. To samo pokazuje da na slobodi imate ne desetine, nego stotine ljudi koji su bili u tom klanu. To je klan koji je držao čitavu Srbiju, ali i region. Belivuk nije samo operisao na prostoru Srbije. Ta Južno Afrička veza koja je išla preko Balkana, obuhvatala je jedan trougao od Grčke, Albanije, Crne Gore, BiH do Slovenije. to je bila tranzitna ruta pošto Srbija, pošto nismo veliki korisnici droge u Srbiji - istakla je Mišev.

foto: Kurir televizija

Dodala je da se sada odvijaju ozbiljne borbe ko će zauzeti mesto Velje Nevolje.

- Kada je Belivuk uhapšen, došlo je do jednog velikog dizbalansa moći u podzemlju. Svi su se prvo povukli i sačekali su, pošto nisu verovali da je on stvarno uhapšen jer je ranije puštan. Tu je bilo jedno šestomesečno zatišije. Tada kada su krenule da se proširuju optužnice i kada je krenulo suđenje, onda dolazi do frke među njima. Ko će biti povučen sa Belivukom, a ko će ostati u tom mafijaškom klanu. Počinju sukobi, gde smo videli da nije samo u Stefan Braunu bila sačekuša već su tu bila i ubistva Luke Perenčevića i Luke Žižića. Sada se vode ozbiljne borbe ko će zauzeti mesto Veljka Belivuka.Ne smemo zaboraviti da smo pre Veljka Belivuka imali Saleta Mutavog. Tek njegovom likvidacijom Belivuk je izbio na površinu. Mi možemo da se borimo protiv kriminala, ali mi ne možemo da ga iskorenimo. Pitanje je dana kada će neki novi Belivuk da se pojavi i koji će da organizuje tu grupu i pograbi teritorije - rekla je Mišev.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:39 Veljko Belivuk i Marko Miljković upadaju u hotel