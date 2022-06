SPOMENUO CECU U INTERVJUU, UBIJEN POSLE 2 SATA! Ovaj žestoki momak je harao Zvezdarom, bio s poznatom pevačicom, LIKVIDIRAO GA KUM

Dva sata pre nego što je ubijen, Dejan Marjanović Šaban, u jednom intervjuu, koji je objavljen pre 28 godina, otkrio istinu o njegovoj vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

Takozvani "nekrunisani kralj Zvezdare" Dejan Marjanović Šaban, nekadašnji prijatelj pevačice Mire Škorić i navodno dečko Svetlane Cece, tada Veličković a sada Ražnatović, i Jelice Matić Sindi, sa kojom je bio veren, ubijen je pre 27 godina, ispred ulaza u zgradu na Bulevaru revolucije gde je živeo.

Hicima iz revolvera ga je usmrtio njegov maloletni kum, tada petnaestogodišnji Aleksandar Paunović, zvani Mali Paun, koji se sedmog dana nakon zločina predao policiji. Mlad, lep, zgodan, popularan, bogat. Dejan Marjanović Šaban, sin čuvenog arhitekte čije je remek-delo kupola na Hramu Svetog Save u Beogradu, mogao je da bude šta god poželi, ali je ipak odabrao život sa one strane zakona.

foto: printscreen

Voleo je medije, a novine su stalno bile prepune njegovih fotografija. Uvek su tu bili brza kola, skupa garderoba, egzotične destinacije i zgodne, lepe, poznate devojke. U javnosti je predstavljen kao mlad, uspešan biznismen koji drži butike i razne druge lokale u gradu. Novine su ga prozvale kraljem Zvezdare. Bio je jedno vreme dobrovoljac u ratu, ali nije voleo da o tome priča.

Dva sata pre nego što je ubijen, Dejan Marjanović Šaban je u jednom intervjuu, koji je objavljen pre 28 godina, otkrio istinu o njegovoj vezi sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Iako su legenda devedesetih i folk zvezda često viđani zajedno u beogradskom klubu „Bojan Stupica“, i u više navrata javno potvrdili da su zajedno, žestok momak je ipak na kraju ispričao kakav je njihov odnos zaista bio.

"Ja sam mlad čovek, završio sam građevinsku školu, volim da sam u društvu lepih devojaka, da vozim lep auto. Evo, imam BMW 850, to je, verujem, trenutno najbolji auto te klase u Beogradu. A i devojke me obožavaju. Molim te, objavi da su sve priče o mojoj navodnoj vezi sa našom najpoznatijom folk pevačicom čista izmišljotina i neistina. Volim jedino svoju verenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom", ispričao je Šaban, kojeg je Ceca upoznala preko tada najbolje drugarice Mire Škorić.

foto: Printscreen

U medijima je pisalo da je s njim počela Cecina sklonost ka momcima s beogradskog asfalta. Kako je pevačica u jednom intervjuu navela, njih dvoje su kratko bili zajedno, ali je poznanstvo s njim iskoristila da je golišav iznese pred publiku na njenom prvom koncertu na Tašmajdanu.

"S njim me je upoznala Mira Škorić čim sam došla u Beograd. Bio mi je predstavljen kao vlasnik lanca butika, rekli su mi da mu je otac arhitekta i da je fin i obrazovan dečko. Pojma nisam imala da je momak s asfalta. S njim sam se zabavljala 17 dana i kad sam saznala ko je i šta je, odmah sam ga ostavila", ispričala je Ceca.

Poslednji intervju Dejana Marjanovića Šabana, nekrunisani kralj Zvezdare, dao je dva sata pre svog ubistva.

- Jutros u pola 4 su pokušali da me ubiju! Pucali su sa stepeništa iznad mog stana. Ne znam kako, ali ostao sam živ. Imao sam više sreće nego pameti. Vraćao sam se kući. Odjednom je zapraštalo! Imao sam sreće, zbog komšiluka sam bio tih, a nisam ni upalio svetlo u hodniku. Kad sam otključao vrata, sa stepeništa je počelo da trešti. Bacio sam se kroz vrata u stan, nogom sam zalupio vrata, sva su izrešetana, a u stanu je haos. Dođite da slikate. Ne znam iz čega je pucano, iz više revolvera, heklera ili uzija. Posle sam čuo trku i pucača više nije bilo. U hodnik su izašle uplašene komšije. Saznaću već danas ko je pucao, ali me više zanima: Zašto? Sad je na ulici neko čudno vreme, klinci šetaju sa pištoljem za pojasem i čekaju nekog poznatog da upucaju. Bojim se samo tih napaljenih momaka da se preko mene mrtvog ne proslave. Ali jadna je to slava. Danas je veština ne ubiti nikog, a veličina ostati živ. Sutra ću već biti daleko. Idem u Ameriku. Ćao!

Rekao je novinaru da dođe sa fotoreporterom u 14h. Novinar je čekao fotografa koji je kasnio. U 14.30 im je javljeno da je Šaban upucan u potiljak kada je izašao da kupi novine i cigare. Ubio ga je njegov petnaestogodišnji potrčko Mali Paun, koji je prethodno takođe pokušao da ga ubije na vratima stana.

Pričalo se da je Mali Paun ubio Šabana samo da bi se pokazao većima od sebe. Marjanovićevi prijatelji tvrdili su da je ubistvo bilo naručeno, ali je Paunović na suđenju ispričao da ga je Marjanović maltretirao i primoravao da za njega obavlja neke poslove. Paunovićeva majka tvrdila je da su ti poslovi bili vezani za prodaju droge.

Nekoliko trenutaka pre ubistva posvađali su se oko revolvera. Došlo je do otimanja i gušanja, a zatim ubistva. Paun je imao kupljene avionske karte za Ameriku, kako bi napustio Jugoslaviju "dok se vazduh ne pročisti". Sutradan, policija je saopštila da je uhapsila Milana Radonjića (18) iz Beograda koji se sumnjičio da je pomagao Paunoviću, koji se posle zločina krio po Beogradu.

Paunović je veče pred ubistvo Dejana Marjanovića pucao na njega dok je ulazio u svoj stan. Tada ga je čekao na stepenicima i kada je žrtva otključavala vrata ispalio je pet-šest hitaca. Marjanović je tada uspeo da izbegne ranjavanje, jer se bacio na pod i zatvorio ulazna vrata.

Kurir.rs/Srbija danas