BIVŠU DEVOJKU IZMASAKRIRAO NASRED ULICE: Dejan Dabović iz Herceg Novog koji je ubio Novosađanku kaznu zatvora SLUŽIĆE U CRNOJ GORI

Dejan Dabović (31) iz Herceg Novog, nekadašnji vaterpolista, koji je 2019. godine ubio svoju devojku Dušanku Jocović (35) u Novom Sadu nasred ulice, prošle godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora, a kaznu će ipak služiti u Crnoj Gori, čiji je državljanin.

On je podsetimo, uložio molbu da bude prebačen u Crnu Goru i ona je sada usvojena.

On je pravnosnažno osuđen za teško ubistvo iz bezobzirne osvete bivše devojke u Novom Sadu nakon što je sa njim raskinula dugogodišnju emotivnu vezu i za razbojništvo u kladionici koje je bilo dan pre ubistva.

Dejan Dabović i Dušanka Jocović

Dabović je u Novom Sadu, na Grbavici, ubio svoju bivšu devojku Dušanku Jocović. Izbo je nožem pred zgradom u kojoj je živela u Alekse Šantića. Devojka je preminula na putu do Urgentnog centra, dok je okrivljeni za ubistvo uhapšen nekoliko sati kasnije.

- Poslednjih godinu dana, otkako sam u pritvoru, stalno razmišljam o tome šta sam uradio i kajem se. Sećam se da sam Dušanku udarao pesnicama po glavi i ničega više. Ne znam kada sam izvadio nož. Sledeće čega se sećam je dolazak u sobu u hostelu - rekao je Dabodić na jednom od suđenja.

Govoreći o njihovoj vezi, Dabović je tvrdio da su i on i Dušanka međusobno bili ljubomorni i da je zbog toga dolazilo do prepirki. Imao je, kako je rekao, potrebu da se vidi sa njom, i 25. decembra je otišao do njene zgrade, ali je nije pronašao. Sutradan su se, po njegovim rečima sreli kod Limanske pijace, prošetali su se i pričali o svojim životima.

Hapšenje Dejana Dabovića

- Ušli smo u radnju, kupila je vodu i nekoga je pokušala da pozove preko telefona i čuo sam kada je rekla da je Dejan Dabović sa njom i da joj preti nožem - ispričao je optuženi:

- To me je užasno pogodilo, krenuo sam da je zagrlim, a ona je vikala da se sklonim od nje. Odgurnula me je i pljunula i to me je razbesnelo.

Dušankina majka Mirjana i rođena sestra Danijela, koja živi u Novom Sadu, pridružile su se krivičnom gonjenju Dabovića. Navele su da im je teško zbog svega što se dogodilo, kao i da je Dušankin otac u međuvremenu od tuge za njom preminuo. One su ispričale i da se po Herceg Novom posle ubistva pričalo kako je optuženi od kuće poneo nož kojim je izvršio ubistvo, jer nigde nije mogao da nađe da kupi pištolj.



U Višem sudu u Novom Sadu dana 24. marta ove godine, petočlano sudsko veće kojim je predsedavala sudija Ivana Josifović izreklo okrivljenom Dejanu Daboviću kaznu doživotnog zatvora za izvršeno krivično delo teško ubistvo i za krivično delo razbojništvo.

