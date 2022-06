NEĆU DUGO, UBIĆE ME! UMREĆU S DETETOM U NARUČJU: Jeziva ispovest žene koju je muž tukao u Novom Sadu, dok su komšije snimale VIDEO

Mislila sam da će me ubiti, vikala sam: "Molim vas, pomozite mi, ljudi!" Sve vreme sam držala dete u naručju i nisam htela da ga pustim. U glavi mi je bilo: "Neću dugo, ubiće me. Umreću s detetom u naručju."

Ovako počinje svoju potresnu ispovest za Kurir Daria T. (28) iz Novog Sada, koju je nevenčani suprug Amer G. (23), kako se sumnja, u nedelju pretukao u Ćipranovoj ulici u Novom Sadu, i to dok je držala njihovu bebu od 13 meseci. Užasno nasilje snimile su komšije mobilnim telefonom, a snimak je uznemirio građane.

Nesrećna žena kaže da ovako nešto nikad ranije nije doživela.

- Taj šok nikad neću zaboraviti. Ni ja ni dete, iako je malo. Ono sada stalno plače i vrišti, a oboje se budimo noću od straha - kaže kroz suze Daria.

Prisluškivao razgovor

Kako kaže, sa Amerom, koga sada smatra bivšim nevenčanim suprugom, povremeno je živela u zajednici, ali nasilje nije trpela.

- Tog kritičnog dana Amer je dolazio kod mene više puta. Dolazio je i odlazio. Ja sam negde oko 18 časova otišla kod komšinice na kafu, s obzirom na to da nemam struje u stanu gde živim s detetom. Komšinica i ja smo pile kafu, kad je u jednom momentu ona signalizirala da vidi Amera kako prisluškuje šta pričamo - prepričava Daria šta je prethodilo nasilju.

Kako dalje kaže, videvši Amera, uzela je svoje dete u naručje i prišla mu.

- Pitala sam šta radi tu, a on me je tada pitao: "Šta ti govoriš da sam ja peder?!" Odgovorila sam mu da ga uopšte u razgovoru s komšinicom nisam pomenula. I stvarno nisam! - tvrdi naša sagovornica i nastavlja:

- Počeo je da steže vilicu i psovao me je strašno. Psovao mi je i mrtvog oca i majku, govorio da sam kurva, da će me ubiti i silovati ćerku iz prvog braka... Ma, svašta. Onda mi je zatražio vodu kako bi popio lekove. Donela sam mu. U jednom trenutku je tražio da mu dam dete, ali nisam htela jer sam znala šta sledi. Znala sam da je hteo dete da spusti, a da mene tuče.

Daria objašnjava da je tada sela na stepenište u dvorištu prekoputa svog stana.

Uzeo nož

- Prišao mi je i opalio mi šamarčinu, pa još dve jače, pa me udarao u glavu. Nakon toga pocepao je majicu koju je imao na sebi, obmotao je oko mog vrata. Počeo je da steže majicom moj vrat i bukvalno me je tako i podigao sa stepeništa. Držala sam dete, stiskajući ga, da ne bi nešto i njemu uradio. Kad me je podigao majicom, tada me je srušio na zemlju i uspela sam svoj palac da podvučem pod majicu da bih nekako došla do daha - prepričava mučnu scenu pretučena žena i dodaje da ju je smrti spasao komšija, koji je slučajno naišao.

- Amer me je onda pustio i otišao je u moj stan. Videla sam da drži nož i zove me da dođem. Međutim, neko je pozvao policiju, koja je stigla baš u tom trenutku - kaže vidno potresena žena.

Reakcija policije Određeno zadržavanje Policija je juče saopštila da su uhapsili osumnjičenog muškarca zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici. Nakon saslušanja u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu, njemu je određen pritvor do 30 dana.

Dobija pretnje Plašim se, ali neću odustati! Daria ističe da žene ne treba da ćute i trpe nasilje, i nada se da će Amar biti adekvatno kažnjen. - Ne želim više da ga vidim! Plašim se njega i njegove porodice, jer sam već imala neke pretnje s njihove strane, ali neću odustati. Nadležni moraju da ga kazne - kaže ona.

