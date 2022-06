ODLOŽENO SUĐENJE NADRILEKARKI OLGICI I NJENOG POMOĆNICI: Jasmina u lošem zdravstvenim stanju

Suđenje Olgici Markanović odloženo je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu zbog izostanka drugo optužene Jasmine T. u ovom predmetu zbog bolesti. Glavni pretres je odložen jer su Jasminini branioci predali lekarsku dokumentaciju kao dokaz o njenom izostanku.

- Jasmina je juče oko 17 sati bila dobro i razgovarali smo vezano za današnje suđenje, ali me je oko 23 sata pozvao njen suprug i rekao da je ona zbog visoke temperature i bolova u stomaku završila u Urgentnom centru u Beogradu. Njeno zdravstveno stanje je i danas loše, jer ima temperaturu - naveo je jedan od njenih branilaca.

Sudija u ovom predmetu rekao je da je u tužilaštvo došao aparat vezano za ovaj predmet, ali nije naveo koji, jer kako je i sam rekao " još ne znam ni ja šta je u pitanju".

Olgica Markanović navela je da je tražila da kada joj se šalje pošta u vezi sa sudom, poštar ne može da je nađe jer ona svakog dana ima šetnju u periodu od 12 do 13 sati.

- Podnela sam zahtev da se to promeni, jer me u to vreme u koje poštar uporno dolazi, a to je 12.30 sati ne može zateći u stanu jer sam u šetnji. Ali nažalost, on uporno dolazi u to vreme - navela je Markanović.

Sledeće ročište zakazano je za 17. jun, a zatim za 15. jul.

(Kurir.rs/B.T.)