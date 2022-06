SASLUŠAN VLASNIK POZNATE BEOGRADSKE FIRME: Na teret mu se stavlja prevara teška 240 MILIONA, on negira sve

BEOGRAD - U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas saslušan je vlasnik poznate beogradske firme M.K., zbog sumnje da je oštetio firmu “Baltik Junior” u kojoj je ranije bio suvlasnik i direktor, za više od 240 miliona dinara.

M.K. je na saslušanju izneo svoju odbranu, negirajući izvršenje svih krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, a tereti se za jedno produženo krivično delo Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti i tri krivična dela pranje novca.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Pod istragom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u ovom slučaju pored M.K. je i D.D. koji se tereti da mu je pomogao u izvršenju krivičnog dela Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti.

Naime, sumnja se da je M.K, 4. marta 2020. godine, bez saglasnosti drugog osnivača privrednog društva “Baltik Junior, registrovani žig te firme, pod nazivom "Probotanic", koji je u Zavodu za intelektualnu svojinu bio upisan na PD "Baltik junior", preneo na privredno društvo "Data komerc" doo, čiji je direktor D.D, za novčani iznos od 240.000 dinara sa PDV-om.

Potom je ugovorom o prenosu prava od 6. maja 2021. godine D.D. preneo pravo na žig na novoosnovanu firmu “Probotanic” za novčani iznos od 300.000 dinara. M.K. je istovremeno od 4. februara do 27. maja 2021. godine kao direkror PD "Baltik junior" doo preostalu robu sa lagera ove firme sukcesivno prodavao novoosnovanoj firmi "Probotanic" doo u ukupnom iznosu od 19.5 miliona dinara po cenama artikala višestruko nižim od tržišnih cena, čime je uz prethodnu prodaju žiga onemogućio “Baltik Junior" da dalje posluje.

Na taj način je novoosnovanom privrednom društvu "Probotanic" doo, koje je pomenutu robu odmah dalje prodavalo stalnim kupcima "Baltik Juniora", pribavio imovinsku korist - za razliku izmedju niže i kupljene cene prodate robe, u iznosu od preko 40 miliona dinara. M.K. je takodje, 15. marta 2021. godine sa marketinškom agencijom "Dajrekt medija" zaključio ugovor o oglašavanju na osnovu kojeg je "Baltik junior" platio toj agenciji 25.570.714,00 dinara za reklamiranje brenda "Probotanic".

Na taj način je M.K. novcem firme "Baltik junior" platio reklamiranje proizvoda pod zaštićenim nazivom "Probotanic", koje od februara 2021. godine prodaje novoosnovano privredno društvo "Probotanic" doo, a na koje je prethodno preneto pravo na i pravo na žig i kompletan lager robe. Isto je postupio i sa marketinškom agencijom "OMD Medija" kojoj je za potrebe oglašavanja brenda "Probotanic" na internetu u 2021. godini do kraja juna, dok je još uvek bio direktor "Baltik juniora", sa računa tog privrednog društva platio navedenoj agenciji 2.970.007,19 dinara. Marketinškoj agenciji "TBWA Luna" doo je tokom 2021. godine isplatio sa računa "Baltik juniora" 1.480.702,84 dinara za proizvodnju sadržaja za društvene mreže radi kampanje brenda "Probotanic".

Od kraja 2019. do sredine 2021. godine sa dinarskih i deviznih računa "Baltik Juniora" je firmi "Awesome" doo Beograd platio je 49.654.463,52 dinara, firmi iz Londona "CEX. io" platio je 1.912.985,00 dinara, firmi iz Hong Konga "CXV co limited" uplatio je 10.617.378,00 dinara, firmi iz Kine "Wang Jiaxin Chines" uplatio je 6.819.988,00 dinara, firmi iz Češke "Three sro" 22.779.256,00 dinara, pd "Vicale i CT" doo Beograd 2.131.200,00 dinara (kupovina licence za korišćenje softvera), firmi iz Poljske "ITS Solutions sp.zoo" platio je 17.639.385 dinara i firmi iz Slovačke "Amadeus sro" 18.342.527,00 dinara.

Ova plaćanja je izvršio na ime kupovine roba i usluga, koje nije uneo, niti ostavio u "Baltik junioru" prilikom izlaska iz vlasništva I davanja ostavke u tom privrednom društvu, na koji način je, kako se sumnja, za sebe pribavio imovinsku korist u ukupnpm iznosu plaćenih licenci i softvera od 129.897.182,52 dinara, a na štetu "Baltik juniora".

Kada su u pitanju tri krivična dela pranje novca, pored M.K. pod istragom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu su i O.L, V.M. i B.B. koje su u utorak saslušane pred postupajućim tužiocem, kao i D.D. Sumnja se da je kao direktor "Baltik juniora" M.K. izvršio prenos imovine koju je pribavio kriminalnim delatnostima, u nameri da sakrije njeno nezakonito poreklo, pa je zaključio ugovor sa M.V, odgovornim licem PR "Little Willow consulting" Beograd za navodno pružanje usluga savetovanja i pomoći za planiranje, efikasnije poslovanje, kontrolu i drugo na osnovu kojeg je "Baltik junior" islatio 3.9 milona dinara pomenutoj preduzetničkoj radnji, iako mu usluge nikada nisu pružene.

Iz istog razloga je na ime pružanja advokatskih usluga i pravne pomoći od strane advokata O.L. iz Beograda, koje nisu izvršene, M.K. je sa računa "Baltik juniora" uplatio na njen tekući račun 10.5 miliona dinara. Isto je postupio i kada je u pitanju PR agencija za poslovne usluge "Infinite Soul" Beograd, tako što je sa odgovornim licem B.B. zasnovao poslovni odnos za navodno pružanje usluga promocije proizvoda sa brendom "Probotanic", koje nisu izvršene, i sa računa "Baltik juniora" platio ukupno 5.8 miliona dinara.

