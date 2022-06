PRETRNUO SAM KAD JE TAKSI UDARIO SLOBODANA: Svedočenje očevica stravične nesreće na Pančevcu, devojka PROMENILA ISKAZ

U Prvom javnom osnovnom tužilaštvu ispitan je poslednji svedok u slučaju tragedije koja se dogodila na Pančevcu, kada je poginuo Slobodan L. (34), koji je pao sa mosta kada ga je udario taksi.

Reč je o Ljiljani, majci poginulog, koja je, kako se navodi, poslednji svedok u ovom slučaju. Takođe, još se čekaju veštačenje vozila i obdukcija tela.

Kako saznaje Telegraf.rs, jedan od svedoka ispričao je šta se događalo te kobne subotnje noći.

- Išao sam za Slobodanom, on je ispred mene pretrčavao Pančevački most. Vikao sam mu da stane jer idu kola. Ali je ipak pretrčao. Auto koji ga je udario išao je velikom brzinom. Pretrnuo sam od straha kada sam video taj prizor. Nisam mogao da pređem na drugu stranu mosta od straha - rekao je on.

Inače, žena za kojom je stradali jurio na mostu bila je stanju teške alkoholisanosti. Ona je pretila skokom sa Pančevca, a on je pojurio da je spasi i tako je došlo do teške nesreće.

- Ona je ispitana, a u trenutku tragedije imala je čak 2 promila alkohola u krvi. Rekla je da nije ni videla Slobodana od pijanosti. Dakle, ona tvrdi da se ne seća ni da je on jurio za njom, niti da su ga udarila kola i bacila sa Pančevačkog mosta. Takođe je priznala da su bili u vezi devet meseci, iako je to prvo negirala i govorila da su prijatelji i da joj on duguje novac - rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja:

"Čeka se da se završi toksikološka analiza poginulog, odnosno, kada se utvrdi da li u kom stepenu alkoholisanosti je bio. Takođe je naloženo saobraćajno veštačenje. Nakon toga će se znati više stvari i moći će da se utvrdi ko je "krivac" ove tragedije. Jer, podsetimo, Petar M, koji je udario i bacio sa mosta Slobodana L, pobegao je sa mesta nesreće, prijavio se tek sutradan. Pretpostavlja se da je pobegao jer je bio pijan, pa je, kako se navodi, čekao da se otrezni. Priznao je izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, ali je izneo svoje viđenje događaja, odnosno rekao da jeste video kontakt, ali da nije znao da je udario čoveka."

(Kurir.rs/Telegraf)