UTRČAO JE U KUĆU POCEPAN I IZGREBAN! Roditelji mladića osumnjičenog za ubistvo u Stepojevcu: Nismo znali da je taj čovek preminuo

Roditelji Miloša N. (22), koji je osumnjičen da je nakon rasprave na pešačkom prelazu u Stepojevcu udario u glavu Zorana J. (63), koji je ubrzo preminuo od zadobijenih povreda, kažu da je njihov sin posle nemilog događaja ušao u kuću iscepan i izgreban.

04:41 RODITELJI MLADIĆA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO NA IBARSKOJ: Nismo znali da je taj čovek preminuo, Miloš je utrčao u kuću pocepan

- Jurio ga je neko BMW-u, mogli su da izginu na magistrali. Miloš je stao da ga pita što ga juri. Ovaj je počeo da mu čupa ključ. Miloš je posle seo u auto i otišao - rekao je njegov otac.

- Imao je tri minuta da mi kaže šta se desilo. Bila sam u kupatilu. Ušao je u kuću, kaže "majka napravio sam problem, udario sam čoveka, nisam kolima nego pesnicom." Izletela sam iz kupatila, on je bio iscepan i izgreban. Rekao je da ga jure, ali on se nije plašio da ga juri policija, nego ljudi iz Stepojevca. Rekla sam mu da parkira kola u dvorište i tad je došla policija. Nismo imali vremena da pričamo - počela je priču majka osumnjičenog.

Miloševi roditelj kažu da niko nije znao da je Zoran preminuo.

- Niko od nas to nije znao. Svi su sa nama pričali normalno, niko to nije spomenuo. Dok ga uveče nisu priveli. Do poslednjeg momenta nismo znali da je taj čovek preminuo - ističu oni.

Miloš im je rekao da nije pobegao od policije već od drugih meštana koji su potrčali za njim.

- Ispričao je da ga je udario, da je on pao i da je video ljude iz kafane zbog kojih se uplašio. On je pobegao zbog njih iz kafane. Rekao je da ga je udario autom da bi prvi izašao da pomogne - dodaju Miloševi roditelji.

Miloševa majka je rekla da mu je pukao zglob i da se žalio da ga boli ruka.

- On je odavde išao prema Stepojevcu, bio je u desnoj traci, čovek je prelazio put, naišao je kamion koji mu je svirao i kada je moj Baki svirnuo on mu je pokazao srednji prst, počeo da ga psuje. On je izašao iz auta i pitao ga "u čemu je problem". Zgrabio ga je za gušu i počeo da ga davi. Izleteli su ljudi iz kafane da brane svog meštanina. U guranju potegao je pesnicu i udario ga. Bežao je od njih, nije znao šta se desilo čoveku. Pukao mu je zglob, žalio se da ga boli ruka - ispričala je ona.

