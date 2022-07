ČAK I KAD UNIŠTE TELO, OSTANE TRAG! Otkrivaju najveće kriminalce i najsitnije tragove OVAKO IZGLEDA POSAO SUDSKOG VEŠTAKA

Dr Ljubiša Božić, specijalista sudske medicine i stalni sudski veštak smatra da ne postoji savršen zločin, već samo nedovoljno dobro urađen uviđaj. On je u jutanjem programu Kurir televizije otkrio kako njegov posao i izgleda.

Božić je naveo zašto zločinci spaljuju leševe i pale mesto zločina.

- U principu nema tela, nema dela. Međutim, to nije baš tako, telo nije samo masa u jednom trneutku. To telo i taj život je ostavio trag negde drugde, a to ne može tek tako da se eliminiše. Imate mnogo slučajeva u praksi gde su ljudi osuđeni na ubistvo, a da tela nisu nađena - rekao je Božić.

foto: Kurir Televizija

Voditelja Vladimira Karalejića je interesovalo da li je moguće uništiti telo žrtve tako da iza nje ne ostanu nikakvi tragovi.

- Sva ubistva i sve ono što sam imao prilike da radim i pored takvih želja da se tragovi unište ipak ostane trag. Savršen zločin ne postoji, već samo nedovoljno dobro urađen uviđaj. Ne može jedan život da se preseče samo tako što će se to mesto gde je došlo do smrti te osobe eliminisati. Dakle postoje tragovi koji i pre toga služe da bi se dobila slika situacije - rekao je Božić.

On se potom osvrnuo i na to kako zapravo izgleda uviđaj.

- Primarno kada se opredeli da negde nešto postoji to vam je magla. Nekada u mraku dođete da radite i ne vide se nikakvi tragovi. Sve dok ne počnete drugu, pa treću analizu. Pomerate stvari, razmišljate i onda uđete u taj ambijent i po logici tražite te tragove - istakao je Božić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

11:14 DOKAZI PROTIV STOLIĆA SU NEOBORIVI Stručnjaci o 1. presudi u slučaj Belivuk EVO ŠTA SU INSPEKTORU BILE OLAKŠAVAJUĆE OKOLNOSTI