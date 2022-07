OVO SU PREPISKE ČLANOVA BELIVUKOVOG KLANA PRE I POSLE UBISTAVA: Ovako su jedni drugima POŽELELI SREĆU pred likvidaciju Mitića

Vođe ozloglašene grupe, Veljko Belivuk i Marko Miljković, najviše pažnje su posvećivali sakaćenju žrtava i usitnjavanju delova tela, kako bi sakrili sve tragove koji bi policiju mogli da dovedu do njih. Prostorije su nakon jezivih ubistava čistili sonom kiselinom, a sada su otkrivene poruke koje su optuženi razmenjivali među sobom u periodima pre i nakon zločina.

foto: Dado Đilas, Ilustracija

Krajem 2020. godine, dva meseca pre hapšenja, Miljković ostalim članovima grupe šalje poruku sledeće sadržine:

"Nema tela, nema dela".

Na to se nadovezao Bojan Hrvatin rečima:

"Brate, ako nađu nešto pitanje je koliko je to validno na sudu, koliko je čist uzorak, jer brate uvek je čišćeno. Nema tela brate. Brate to je najbitnije. Ma šta mogu brate, nema tela, niko ne priznaje, šta da dokažu. Ako je dobro očišćeno to je adut više, brate moj. I mnogo vremena je prošlo od dela do padanja brate".

Bojan Hrvatin je posle hapšenja sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, sklopio sporazum o statusu okrivljenog svedoka.

Inače, u optužnici se navode poruke koje su okrivljeni razmenjivali i pre ubistava. U pojedinim, okrivljeni jedni drugima žele sreću pre nego što se upuste u izvršenje monstruoznih krivičnih dela.

Pa tako, pre nego što su presreli automobil žrtve Nikole Mitića, u čet grupi, okrivljeni su razmenjivali sledeće poruke...

Nikola Mitić foto: Nestali Srbija, Kurir, MUP Srbije

Marko Miljković: Krećemo.

Miloš Budimir: Ajde braćo, neka nam je sretno.

Veljko Belivuk: Da se slomi noga, što se kaže. Pišite samo ako nešto treba.

Inače, proširena optužnica protiv grupe odnosi se na dve likvidacije - Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

Podsetimo, pomenuti kriminalni klan pao je u velikoj akciji MUP i BIA februara prošle godine. Optužnica je podignuta protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Srđana Lalića, Miloša Budimira, Marka Budimira, Nebojše Jankovića, Vlada Draganića, Bojana Hrvatina, Dejan Tešića, Nikole Spasojevića, Nemanje Đurića, Nemanje Lakićevića, Marka Andrića, Vlade Georgieva, Aleksandra Vučeljića, Milovana Tadića, Filipa Ivanovskog, Željka Kodžića, Slađane Sekulić, Borisa Karapandžića, Nikole Stefanovića, Vladimira Greka, Aleksandra Šćepanovića, Alekse Šejića, Mijata Simeunovića, Miloša Lukića Selaka, Alekse Dunjića, Vojislava Đorđevića, Alekse Stošića, Vladimira Dimitrijevića.

Oni su okrivljeni da su u periodu od početka 2019. do 4. februara 2021. godine organizavali kriminalnu grupu (OKG), pod paravanom navijačke grupe "Principi". Grupa je delovala po navodima i uputstvima vođa ove OKG, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, odnosno, gde, kada i na koji način treba da se otme i liši života.

Naloge su prenosili preko aplikacije “Sky”. Aplikaciju su koristili pod kodnim imenima Belivuk – Soprano, Miljković – Leon i Kratos, Lalić – Bari, Budimir Marko – Katona, Budimir Miloš – Ares, Draganić – Brale i Boske, Janković – Hel, Đurić – Tajson, Spasojević – Topalović, Tešić – Fleš, Hrvatin – Anakin i Leo Luka, Lakićević – Džeri, Stefanović – BMW, Grek – Ragnarot, Dimitrijević – Šeprtlja, Ivanonski – Engri, Karapandžić – Salvatore, Vučeljić – Struja, Andrić – Disenador, Stošić – Riven.

Okrivljeni se terete za različita krivična dela. Ipak, pojedini su učestvovali u gotovo svih likvidacijama, poput braće Miljkovića, Belivuka, Lalića, Hrvatina i braće Budimir.

(Kurir.rs/Nova)