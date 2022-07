DA JE HTEO DA JE UBIJE NE BI JE VODIO ČAK TAMO: Komšije Marjanovića u šoku posle izricanja presude

Zoran Marjanović proglašen je danas krivim i osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge i pevačice Jelene Marjanović, a njegove komšije i zapanjene su presudom.

- Mnogo nam je krivo što je doneta ovakva presuda. Mi ni sada ne verujemo da je on to uradio. Bez reči smo - rekle su prve komšije.

Druga je dodala da ne veruje da bi joj on naudio.

- Iskreno ne verujem da je to on uradio. Da je hteo da je ubije ne bi je vodio čak tamo. Stalno sam ih viđala sa ćerkicom dok su šetali. Fini ljudi su bili oni, cela porodica, ne verujem da bi joj on naudio - ispričala je žena iz ulice.

Podsetimo, i ranije danas, pre izricanja presude komšije su bile ubeđene da Zoran nije kriv.

- Mislim da Zoki to nije uradio. Mogu da se zakunem. Mi nikada nismo imali problema sa njima, slabije komuniciramo, kad prolaze tu obično su autom, ali oni su takvi. Zokijeva deca su divna, mala je peti razred, a Uroš je stvarno fin i kulturan - objasnile su komšije za Kurir.

