JELENINA KRV U MERCEDESU KOBNA ZA UDOVCA: Evo šta se vidi na fotografiji pevačicine ruke, koju je odbrana priložila kao dokaz!

Zoran Marjanović osuđen je u petak na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina zbog teškom ubistva supruge Jelene Marjanović, inače pevačice "Granda" koju je prema sudu, na svirep i podmukao način ubio 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka kod beogradskog naselja Borča.

Sudija Jelena Škulić juče je izrekla presudu za svirepo ubistvo i istakla da je Marjanović kriv na osnovu svih ključnih dokaza. Naime, ona je nakon presude Marjanoviću dala i oblazloženje presude, gde se između ostalog dotakla i krvi koja je nađena u Zoranovim kolima, a za koju su DNK analize i veštačenja pokazali da pripada žrtvi.

- Utvrđeno je da je krv koja je nađena u automobilu "mercedes" pripadala Jeleni Marjanović. Odbrana je tvrdila da je krv koja je nađena na zadnjem sedištu u gornjem delu njena i da se ona prethodno povredila kada je menjala gumu. Oni su istakli i da imaju dokaze o tome i priložili fotografiju na kojoj se vidi kako ima posekotinu - rekla je sudija Škulić, pa nastavila svoje izlagaje:

hapšenje zorana marjanovića foto: Nenad Kostić

- Kako je moguće da krvi nema u prtljažniku ako se povredila prilikom menjanja gume. Takođe, veoma je čudna i činjenica kako je krv od ruke dospela na to mesto, jer nije logičan položaj ruke.

Sudija je pred punom sudnicom u Palati pravde objasnila da je odbrana naknadno tek dostavila spornu fotografiju na kojoj imaju dokaze i objašnjenje odakle krv u autu.

- Ono što treba istaći jeste i činjenica da Jelena nije imala dubinsku posekotinu koja bi ostavila krv, nego je u pitanju samo oguljotina kože - rekla je sudija.

Ona je navela i da je ovo samo kratko obrazloženje presude, a da će uskoro biti detaljan pisano pojašnjenje ovakve presude.

jelena marjanović foto: Printsceen

Pa da podsetimo, juče je u sudnici Višeg suda u Beogradu bilo veoma burno tokom izricanja prvostepene presude Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge gde je osuđen na 40 godina robije. Naime, uz to Marjanoviću je određen i pritvor do odlaska na izvršenje kazne. Međutim, juče se dogodila i do sada neviđeni zakonodavni proces, a to je da je nakon izrečene presude i određenog pritvora Marajanović elegantno išetao iz Palate pravde i otišao u kafić, a zatim kući u Borču. Nakon samo sat vremena Zoran je uhapšen, gde je prvo prevezen u policijsku stanicu 29. novembar, da bi ga kasnije sproveli maricom u Centralni zatvor.

Tužilaštvo Zoran čistio krv iz auta Okrivljeni je, po zaključku tužilaštva, smišljeno izvršio krivično delo u situaciji kada se oštećena tome nije nadala i nije mogla da pruži nikakav otpor napadaču naoružanog oruđem podobnim da je ubije. - Što se dokaza tiče, biološko-trasološkim veštačenjem je utvrđeno da je pokušano uklanjanje tragova krvi Jelene Marjanović sa zadnjeg sedišta Zoranovog automobila marke "Mercedes E320 CDI". Reč je o kapljičastom tragu koji je na to mesto mogao dospeti, ili neposrednim prskanjem iz rane, ili odbačajem sa okrvavljenog predmeta, odnosno dela tela, kao što je na primer, okrvavljena ruka - navodi tužilaštvo i zaključuje da navedeno veštačenje isključuje tezu odbrane Zorana Marjanovića da se Jelena povredila navodno menjajući gumu na automobilu u neutvrđenom periodu, pa da je fotografisala povređenu ruku i poslala fotografiju okrivljenom, koji je sačuvao te fotografije.

