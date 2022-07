MAJKA UBIJENOG ALEKSE KIVNA: Ni ove godine turnir u futsalu nisu nazvali po mom sinu, a on pre smrti organizovao takmičenja

Dragana Nikolić, majka Alekse Stojmenovića (25) koji je tragično izgubio život 16. maja 2021. godine u kafani "Oaza" u Aleksincu, ogorčena je jer ni ove godine turnir u futsalu, a oko čije se organizacije on mnogo trudio, nije nazvan po ovom stasitom sportisti.

On je bio tog kobnog dana na 18. rođendanu drugarici kada su se dve grupe mladića pokoškale. Ušao je da ih razvadi i očigledno od nečijeg udarca u karotidnu arteriju, našao se na podu terase kafane. Ubrzo nakon toga je preminuo. Do sada nije pokrenut sudski postupak kako bi se nakon dve godine otkrila prava istina o Aleksinoj smrti.

- Aleksinac je u maju 2021. godine izgubio divnog dečaka, koji je bio veoma cenjen i poštovan u svetu sporta, naročito u fudbalu, kako velikom, tako i malom - futsalu. Aleksa je 2020. zajedno sa svojim drugovima iz ekipe, pokušavao na sve načine da organizuje i dovede turnir u futsalu u svoj grad. U toj borbi, između ostalog, pregovara i sa predstavnicima opštine Aleksinac, Kancelarijom za mlade. Uspeli su nekako da sve osmisle, da pronađu načina za finansiranje, ali im ponovno uvođenje mera zbog COVID-a 19 remeti planove i turnir je pomeren za narednu 2021.godinu - objašnjava majka Dragana.

Ona kaže da se seća koliko je Aleksa bio predan da se taj turnir organizuje, da ta sportska manifestacija zaživi u Aleksincu.

Prošle godine je turnir održan bez Aleksinog imena uz obrazloženje da zbog istražnog postupka koji se vodi zbog Aleksine smrti, nisu u prilici da turniru daju njegovo ime. Tada je najbližima dato obećanje da će turnir od naredne 2022. poneti ime Memorijalni turnir Aleksa Stojmenović.

- Živeli smo u nadi cele prethodne godine, međutim, kako se približavalo vreme početka turnira, shvatili smo da smo bili izigrani. Dobijamo informaciju iz opštine da turnir ne može poneti Aleksino ime zbog sudskog procesa koji je u toku. Tim povodom, ja se obraćam, predsedniku opštine Aleksinac, Daliboru Radičeviću koji me poziva na sastanak gde mi je rečeno da on "prvi put čuje da on nekom nešto zabranjuje" i da mi obećava da će, ukoliko ne ove godine, turnir promeniti naziv u korist Alekse, naredne 2023. godine kao i da će me o tome blagovremeno obavestiti pre početka ovogodišnjeg turnira - priča Dragana.

Dva dana pred početak ovogodišnjeg turnira, 18. jula 2022. godine ona je dobila mejl u kome se navodi da je Aleksinac proteklih godina izgubio dosta ljudi ,,što zbog korone, što zbog raznih nesreća, pa su odlučili da turnir ne ponese naziv ni jednog od nastradalih sugrađana.

- Za Aleksinu porodicu, prijatelje i sve one koji su poznavali i voleli Aleksu ovo je bio dodatni atak na njega. Uz svo poštovanje preminulim sugrađanima i njihovim porodicama, ni jedan od njih nije imao baš nikakave veze sa futsalom niti sa turnirom. Očigledno je da im je fudbal i futsal ista stvar. Naravno da se nismo pomirili sa tom činjenicom, a pogotovu zbog obrazloženja da sudski proces ima neke veze sa sportskim događajem, Aleksini drugovi su se organizovali i rešili da bojkotuju ceo turnir, jer su se na isti pre svega odazvali zbog Aleksine ekipe Klinci 33 i zbog samog Alekse - kaže ona.

Turnir je ove godine nekako održan, ali Dragani i dalje nije jasno kako neki sudski proces može da ima veze sa futsalom.

- Ovog puta ćemo ih drzati za reč na osnovu pismenog obećanja , tako da se nadam da ćemo se sledeće godine videti na Memorijalnom turniru Aleksa Stojmenović 2023 - zaključuje ova majka.

Ona dodaje da je za razliku od opštine Aleksinac, opština Sokobanja samo par nedelja posle Aleksinog ubistva, organizovala posthumnu dodelu nagrade Aleksi za doprinos u sportu, jer je u momentu smrti trenirao i mali i veliki fudbal za ekipu "Ozren" iz Sokobanje.

