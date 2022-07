OGLASILA SE SESTRA KSENIJE KOJA JE PRE 5 MESECI SKOČILA U DUNAV Spomenula momka s kojim je bila kobne noći! OVO JE NALAZ OBDUKCIJE

Telo Ksenije Lukić (30) koja je u 26. februara skočila sa Varadinskog mosta nađeno je juče u Dunavu kod Sremskih Karlovaca.

Policija je pokazala delove odeće njenim roditeljima u nadi da će je putem nje identifikovati, a nakon potvrde da je moguće da je to Ksenijina garderoba,

Danas je urađena detaljna DNK analiza prilikom obdukcije u novosadskom Institutu za sudsku medicinu gde je utvrđeno da je reč o nesrećnoj devojci iz Sremske Mitrovice, što je potvrdila i njena sestra Milijana.

Kako kaže, celu porodicu vest je zatekla i jako pogodila jer oni do poslednjeg časa nisu gubili nadu.

- Dobili smo rezultate obdukcije i potvrđeno nam je da je to Ksenija. Do zadnjeg dana nismo gubili nadu. Nismo želeli da poverujemo u navode medija da je izvršila samoubistvo. Nadali smo se da je ipak nestala i tako se i njen slučaj vodio do sada. Nažalost, obistinile su se naše najstrašnije slutnje. Roditelji su očajni jer ponovo prolaze kroz sve to. Ovako smo svi živeli u nadi potajno priznajući sebi da je verovatno više nećemo videti a sada nam se svima otvorila nova rana. Sada ponovo kroz sve to prolazimo. Ne znam ni sama kako smo. Kako možemo biti? Kako moramo - priča za Blic Ksenijina sestra.

foto: Kurir.rs/S.S., Printscreen/Facebook

Kaže i da su obavestili momka sa kojim je bila kobne večeri da je Ksenija pronađena.

- Kratko smo sa njim razgovarali. Obavestili smo ga da je Ksenija nađena i da će sahrana biti u petak u 12 časova i to je sve. Ne želimo više da imamo nikakav kontakt sa njim - kratka je bila sagovornica.

Podsećamo, Ksenija je nestala u noći između subote i nedelje 26. februara, a sumnjalo se da je skočila sa Varadinskog mosta u Novom Sadu posle svađe sa momkom. Ksenijin momak Aleksandar S. (42) 26. februara prijavio je nadležnima da je sa Ksenijom proveo veče na Petrovaradinskoj tvrđavi te da je ona posle svađe prvo pobegla od njega a zatim skočila sa mosta.

On je odmah po dolasku policije i hitne pomoći u teškom psihičkom stanju prebačen u Klinički centar Vojvodine na odeljenje psihijatrije odakle je otpušten nakon višečasovnih pregleda i ukazane pomoći. U prvih nekoliko časova nije mogao da razgovara sa Ksenijinom porodicom i nije odgovarao na njihove pozive što je kod njih izazvalo sumnju da je na neki način kriv za taj događaj.

Međutim, kada je došao k sebi Aleksandar se javio porodici svoje devojke i ispričao im svoju verziju čitave priče koja je ostavila dubok ožiljak na njegovu psihu isto kao i na psihičko stanje Ksenijine porodice.

Inače, Ksenija je do nestanka živela u Novom Sadu sa cimerkama, a bila je zaposlena kao prodavac obuće u jednom butiku, dok Aleksandar živi u Londonu. Njihova veza je bila idilična bez obzira na to što su se viđali s vremena na vreme kada bi Aleksandar došao u Srbiju.

