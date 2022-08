GLAVA VELJE NEVOLJE BILA PROCENJENA NA 700.000 EVRA! Škaljarskom i kavačkom klanu cifra ne predstavlja problem EVO KOLIKO ZARAĐUJU

Radulović je istakao da je zarada od trgovine narkotina basnoslovna i da klanovima ne predstavlja problem da odvoje ogromnu cifru za egzekuciju

Spominjano je i da je glava Veljka Belivuka bila procenjena na 700.000 evra, dok je za Marka Miljkovića nešto manje, oko 400.000 evra.

- Procenjuje da je ovaj rat koštao nekoliko milijardi evra. Angažovanje logistike, egzekutore pripremu i ostalo što je neophodno, to mnogo košta. Procenjuje se da to čak i do milijardu evra košta. Setimo se da je spominjana cifra za atentat Velje Nevolje i Marka Miljkovića u Tivtu, glava Velje Nevolje bila je procenjena na 700.000 evra i dok je za Marka nešto manje, oko 400.000 evra. Vidimo da naručioci ubistva žele da plate. Cifra ne predstavlja nikakav problem - rekao je Radulović gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije i dodao:.

- A sve te pare dolaze od prodaje narkotika. Jedan gram kokaina košta oko 100 evra na ulici. Na veliko može da se nabavi kilo od prve transportne ruke iz Venecuele i Kolumbije i to košta oko 3,7 hiljada evra. Zarada je tu od 20-40.000 evra. Što se tiče transporta kokaina, to su basnoslovne cene. Transport samo košta od Kolumbije do luke u Španiji oko 15.000 evra po kilogramu. Onaj koji prevozi drogu isto treba da se plati, to isto košta do 20.000 evra. Sve to govori o stepenu unosnosti tog posla, mnogo ljudi se tako obogatilo. Zaradili su desetine miliona evra. Cifre su velike i zato je to podsticaj ljudima da krenu tim putem. Postoje i ljudi koji su zaduženi da vrbuju mlade ljude. Belivukova grupa je bila deo kavačkog klana.

foto: Kurir televizija

Antonović je istakao da se napravio ozbiljan rat škaljarskog i kavačkog klana koji je izvezen i na teritoriju Srbije, konkretno Beograd.

- Možemo govorili o direktnim žrtvama i oštećenima, ubistvima onih koji su bili uvezani na neki indirektan način i ono što je najvažije, napravio se ozbiljan rat između škaljarskog i kavačkog klana. Izvezli su svoj rat na teritoriju Srbije, konkretno Beograda. Radi se o jasnom materijalnom izvoru i da se izvrši potpuno istrebljenje -

