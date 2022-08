ČUVALI ZVICEROVE MILIONE! Otkrivena uloga uhapšenog bračnog para iz BIA i MUP, pored šverca kokaina, obavljali i ovaj posao

Dušica J. (39), zaposlena u Bezbednosno informativnoj agenciji i njen suprug, Danijel J. (41), službenik Uprave kriminalističke policije, kao i bivši policajac Milivoj K., koji se sumnjiče da su učestvovali u u švercu kokaina i odavali službene podatke Radoju Zviceru i klanu Veljka Belivuka, kako Kurir nezvanično saznaje, za vođu "kavačkog klana prebacili su milione evra iz Holandije u Crnu Goru!

Kako je Kurir ekskluzivno objavio, oni se dovode u vezu sa kavčanima ali i odbeglim policajcem iz Crne Gore Ljubomirom Milovićem koji je postao poznat javnosti kada je portal libertas.me objavio fotografiju na kojoj je sa kolegom Petrom Lazovićem, koji je nedavno uhapšenu Crnoj Gori kao član "kavačkog klana", Veljkom Belivukom, Markom Miljkovićem i Radojem Zvicerom.

- Sumnja se da su učestvovali sa pripadnicima kavačkog kana u nabavci kokaina, ali im je glavni zadatak navodno bio prenos novca ih Holandije do Srbije i Crne Gore. Po turi je, kako se sumnja, prenošeno 1,5 do dva miliona evra, a oni su za to uzimali proviziju od 1,5 procenat. Po turi su, praktično uzimali oko 30.000 evra - otkriva izvor Kurira upućen u istragu.

Podsetimo, osim Danijela J., Dušice J., Milivoja K., uhapšen je i Ž. F. (34), vozač kamiona iz Aranđelovca. Oni se sumnjiče da su kao članovi organizovane kriminalne grupe u dužem vremenskom periodu krijumčarili velike količine kokaina prekookeanskim brodovima iz Južne Amerike u zemlje Evropske unije.

Bračnom paru, kako je ranije saopštio MUP, na teret se stavlja i da su zloupotrebljavajući svoj položaj, za potrebe organizovane kriminalne grupe i na zahtev drugih članova te grupe vršili provere kroz baze podataka MUP-a i BIA, pribavljao podatke o istragama koje vodi UKP i poverljive podatke neovlašćeno saopštavao ostalim članovima ove kriminalne grupe Radoja Zvicera i Veljka Belivuka.

