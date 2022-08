HTEO DA UBIJE KONOBARA ZBOG PIVA, ALI ODUSTAO? Bizarna odbrana muškarca koji je izbo mladića ispred prodavnice

Muškarac A.Đ. (50), osumnjičen da je u Donjem Milanovcu ubo nožem konobara B.A. (29), saslušan je juče pred Višim tužilaštvom u Negotinu, a određen mu je pritvor do 30 dana. On se tereti za teško ubistvo u pokušaju.

Da podsetimo, A. Đ. je ubo nožem u stomak B. A. (29) u Donjem Milanovcu, ispred jedne prodavnice. Tome je prethodila kratka svađa koju je započeo napadač.

Po priči meštana, A. Đ. je bio ljut na B.A, jer je kao konobar odbio da ga usluži pićem, ali tačan razlog njihove razmirice biće utvrđen nakon saslušanja ranjenog mladića.

- Prilikom izjave, vidno je bilo da se osumnjičeni A. Đ. kaje. On je objasnio je i odakle mu nož. Kako je ispričao, pre tri godine ga je u centru grada napao staford i on je tada kupio nož od koga se nije odvajao jer se, kako tvrdi, strahovito bojao ponovnog napada pasa. To je običan nož, doduše na rasklapanje, ali nije skakavac - saznajemo nezvanično od nadležnih. A. Đ. je izjavio da se strašno iznervirao kada je ispred prodavnice naišao B.A. i da je u besu potegao nož. Krenuo je na mladića sa namerom da ga ubije, ali je odmah odustao od te namere i nakon jednog uboda nožem napustio mesto napada.

- U medijima je pisalo da je uhapšeni A. Đ. u vreme izvršenja dela nosio nanogicu, ali to nije istina. On jeste bio više puta u zatvoru zbog raznih krivičnih dela vezanih za krađu i narkotike, ali u prošlosti. Nanogicu je imao ranjeni mladić i to zbog presude vezane za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga - kaže izvor.

Odmah nakon hapšenja A. Đ. je alkotestiran. Iako je imao alkohol u krvi, to nije bila količina koja bi ga učinila nesvesnim svojih postupaka. Inače, A. Đ. je nezaposlen, a izdržava ga otac.

