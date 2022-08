OVO JE 5 NAJSUROVIJIH LIKVIDACIJA U RATU KAVČANA I ŠKALJARACA! Ne libe se da ubiju i pred decom, Đurić upucan snajperom u zatvoru

Pucnji koji su u četvrtak odjeknuli na Pagu u Hrvatskoj, kada je likvidiran Crnogorac Goran Vlaović (38), inače označen kao pripadnik škaljarskog klana, nakon čega je uhapšen Duško Tanasković (28) iz Kragujevca, označili su novu rundu u ratu kavačkog i škaljarskog klana i potvrdili tezu da taj sukob nikada nije jenjavao. Vlaović je ubijen u sačekuši, pred brojnim svedocima, a ovo je samo jedna u nizu brutalnih likvidacija u ratu dva klana.

Vlaović je danima boravio na hrvatskom Pagu, provodeći se sa svojim prijateljima, među kojima je i njegova devojka manekenka i učesnica rijaliti programa Dragana Banić. Ni to što su imali tretman VIP gostiju u tamošnjim klubovima, nije omelo ubicu, koji ga je najverovatnije duže vremena pratio, da mu napravi sačekušu ispred tamošnjeg kluba Noa.

Prišao mu je i otvorio vatru na njega, a zatim se dao u beg. Međutim, želeći da proveri da li je i zaista likvidirao škaljarca, vratio se na mesto zločina kako bi se lično uverio i tada su svedoci uspeli da ga uoče i upamte, nakon čega je usledilo hapšenje.

02:12 Trenutak likvidacije škaljarca na Pagu

Ubijen dok je večerao sa prijateljima

Kuriozitet je da se ovo ubistvo dogodilo samo dva meseca nakon likvidacije Milića Minje Šakovića u Budvi, sa kojim se takođe povezuje uhapšeni Kragujevčanin. Tog 17. juna Šaković je večerao sa svojim prijateljima u restoranu ispod zidina Starog grada, samo nekoliko sati nakon što je doputovao iz Podgorice. Ubica je, kako su kasnije prepričavali svedoci, tri puta prošao pored Šakovićevog stola, pre nego što je zapucao.

Istragom je kasnije utvrđeno da je Šakovićev ubica bio čak i maskiran, nađen je stan u iz koga se osmatrao svaki Šakovićev korak, a činjenica da je ovo ubistvo izvedeno pred brojnim svedocima koji cirkulišu ovim delom Budve, posebno u letnjoj sezoni, nesumnjivo ukazuje na drskost i odlučnost egzekutora.

Metak ga stigao u zatvoru

Okolnosti filmskog ubistva koje se još 2016. godine dogodilo iza betonskih zidina zatvora u crnogorskom Spužu, još se prepričavaju. Ubica, čiji identitet do danas nije otkriven, likvidirao je hicem iz snajpera Dalibora Đurića koji je označavan kao pripadnik škaljarskog klana, i to u trenutku dok se kretao u teretani. Iako je ranije ukazivano na to da je Đurićeva bezbednost ugrožena, te da bi njegov boravak u crnogorskom kazamatu morao biti dobro obezbeđen. Međutim, ubica je, kako je do sada rekonstruisano, obarač povukao na obližnjem brdu, ciljajući Đurića direktno u srce.

"Metak je izašao na leđa i napravio veliku izlaznu ranu. Svi su pritrčali, a njemu je na usta počela da izlazi krv. Došli su službenici, ubačen je u njihov auto i odvezen je u bolnicu", kazali su nakon toga u spuškom zatvoru. Ipak, Đuriću nije bilo spasa i uprkos naporima lekara da spasu njegov život.

Njegovoj porodici kasnije je isplaćena odšteta u iznosu od 65.000 evra, a njegov ubica još nije priveden pravdi.

Egzekucija naočigled žene i dece

Verovatno jedna od najdrskijih i najbezobzirnijih likvidacija jeste dvostruko ubistvo šefova škaljarskog klana, Stevana Stamatovića i Igora Dedovića u Atini. Te večeri četvorica nepoznatih muškaraca se hladnokrvno ušetala u restoran u predgrađu grčke prestonice i zapucala na Crnogorce dok su večerali sa porodicama. Jedan hitac zakačio je čak suprugu škaljarca, a deca su zbog preživljenog šoka, noć provela u bolnici. Ovakav potez prilično je neuobičajen, čak i za pripadnike dva najsurovija klana koji ne prezaju da pucaju i na članove porodica svojih suparnika.Četvorka je pobegla sa lica mesta i do danas nije rasvetljeno o kome je reč, iako postoje određene sumnje da ovo dvostruko ubistvo nosi potpis suparničkog klana.

Način na koji se kavčani i škaljarci obračunavaju sa svojim neprijateljima tokom proteklih godina poprimio je neke karakterisične crte. Zato je pravi šok usledio nakon saznanja da su jednu svoju žrtvu kavčani gotovo dva meseca držali zatočenu u jednom stanu u Crnoj Gori. Izvlačili su informacije iz njega, obećavali mu da će ga pustiti i da će mu obezbediti život u Španiji pod drugim identitetom, dok su od porodice izvlačili novac i dragocenosti. Reč je o Milu Raduloviću, kriminalci u čijoj su otmici i ubistvu učestovali i Veljko Belivuk i Marko Miljković. Raduloviću je presuđeno tako što je zadavljen gajtanom, a njegovo telo spaljeno.

