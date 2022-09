EKSKLUZIVNO! PROGOVORIO DEČKO SINDI MODELS: Greškom su me uhapsili u streljani, završio sam iza rešetaka ni kriv ni dužan!

-Situaciju u kojoj sam se, ni kriv ni dužan našao, ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju! Nisam bio svestan šta mi se dešava, u trenutku život mi se okrenuo naglavačke. Opušten dan koji sam planirao da proveden s prijateljem u streljani, a potom na ručku, pretvorio se u najgoru noćnu moru!

Ovim rečima svoju ispovest za Kurir, počeo je Stefan Plavšić, koji je 28. avgusta uhapšen kao pripadnik kriminalne grupe koja se udružila radi vršenja krivičnih dela, kao i zbog nezakonitog posedovanja oružja. Posle saslušanja u Tužilaštvu za organizovani kriminal, postupak protiv njega je obustavljen, jer je utvrđeno da on i još jedan uhapšeni, nemaju nikakve veze sa oružjem koje je toga dana pronađeno u streljani u Novim Banovcima, niti dvojicom policajaca i jednim stranim državljaninom kojima je određen pritvor posle saslušanja.

Agonija

Stefana Plavšića, javnosti poznatog po tome što je u vezi sa Ivanom Stamenković, zvanom Sindi Models kaže da je njegova agonija trajala sve dok nije priveden u Tužilaštvo.

Poznata devojka Živim sa Sindi, ali ne volim da se eksponiram Prvi put, odlučio je da progovori i o svojoj devojci, nekadašnjoj članici popularne grupe Models. - Sa Ivanom sam u vezi nekoliko godina, živimo zajedno. Dosta radim, a slobodno vreme koristimo da negde otputujemo, pošto oboje obožavamo putovanja. Ja sam odrastao u normalnoj radnoj porodici, živim mirnim i normalnim životom. Nisam javna ličnost i ne volim da se eksponiram u medijima - rekao je za kraj Stefan Plavšić.

- Puna 34 sata, od trenutka kada sam uhapšen do momenta kada sam pred zamenikom Tužioca za organizovani kriminal dobio priliku da objasnim da ništa nisam kriv i da ljude s kojima su me uhapsili čak i ne poznajem, boravio sam sam u pritvorskoj ćeliji. Odbijao sam da jedem ili pijem bilo šta, jer me je mnogo pogodila situacija u kojoj sam bio. Uspevao sam da povremeno zaspim, nisam znao ni kada je dan, a kada noć. Kada se probudim i vidim rešetke, pomišljao sam da je sve košmar i da nije moguće da se meni to dešava - kaže za Kurir Plavšić, rodom iz Kraljeva.

Kako dodaje, probleme sa zakonom nije imao, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, trenutno je na master studijama i paralelno već punih 12 godina radi u državnom preduzeću.

Uspešnom studentu i sportisti, koji se pre sedam godina takmičio u bodi bildingu i osvojio brojne medalje, organizatoru i učesniku brojnih humanaitarnih akcija, kako kaže najteže je padalo to čekanje ali i neizvesnost.

Odbijao terapiju

- Lekar mi je prilikom pregleda u pritvoru izmerio pritisak 180 i dao tabletu za smirenje. U početku sam odbijao i terapiju, ali me je na kraju doktor ubedio da je to za moje dobro - dodaje on.

U ćeliji, iz koje je izveden tek kada je trebalo da bude sproveden na saslušanje kod tužioca, bio je sam.

foto: Zorana Jevtić Advokat Postupak je obustavljen Poznati beogradski advokati Nemanja Govedarica i Nedeljko Marković potvrdili su za Kurir da ih je Stefan Plavšić angažovao kada je uhapšen 28. avgusta. - Zadovoljni smo da je nakon predistražnog postupka i tužilaštvo uvidelo da ne postoje elementi krivičnog dela na strani ovog okrivljenog. Protiv njega je postupak obustavljen i neće biti krivično gonjen, a zadržavanje mu je ukinuto - potvrdio je Nemanja Govedarica za Kurir.

- Slušao sam ljude kako prolaze pored vrata i iščekivao trenutak kada će neko da ih otvori, da sa nekim popričam, da me sprovedu kod tužioca da mu ispričam potpunu istinu o tome šta se dogodilo i da agonija prestane. Jedino što sam želeo jeste da se branim istinom, da objasnim da nikakve veze sa kriminalnim grupama, kriminalom niti bilo čim što je nezakonito nemam - dodaje Plavšić u prvoj ispovesti za medije.

Svedok u postupku

Kaže da je odlučio da progovori i kaže istinu, jer je iako je posle saslušanja u tužilaštvu krivična prijava protiv njega odbačena i on pušten na slobodu, ljudi osuđuju za nešto za šta nije kriv.

- Našao sam se u pogrešno vreme na pogrenom mesto. Na žalost, to je moglo svakome da se dogodi. Opušteno popodne i ručak na koji me je drug pozvao, pretvorili su se u najgori košmar. Preživeo sam ono što ne želim nikome, pogađaju me različiti natpisi i osude ljudi za nešto za šta nisam kriv. Ovo je jedina istina - kaže Stefan Plavšić, koji će pošto je postupak protiv njega obustavljen, biti svedok hapšenja u streljani.

