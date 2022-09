PITAJTE MONTGOMERIJA KAKO SE ŠVERCOVALO 90-IH! Ovo je bio najisplativiji ilegalan posao u Srbiji i svetu LETELE GLAVE ZBOG MILIONA

Marko Lopušina novinar i publicista i Zoran Živković, advokat naveli su da nema dokaza da se Željko Ražnatović Arkan bavio bilo kakvim pranjem novca, kako tvrdi Ljuba Milanović, idejni tvorac čuvene policijske jedinice Poskok.

- Prvi sam koji je otkrio vezu mafije i policije. Objavio sam dvadeset imena onih koji su radili za službu bezbednosti i koji su ubijali naše migrante po celom svetu. Ljuba ne daje nikakav dokaz da je Željko prao novac, a ja u to ne verujem jer u tom periodu nije bilo nikakve potrebe za pranjem novca. Ljudi su pravili crne i bele pare kako su znali i umeli. Ražnatović je imao svoje kockarnice i svoja preduzeća, za njega je bilo komplikovano i da pere novac. Nije mogao on to da smisli - istakao je Lopušina u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Planetarni, ilegalan posao bio je šverc cigaretama, zbog čega se kasnije i ubijalo koliki je novac bio u pitanju, istakao je Lopušina.

- Pitajte Vilijama Montgomerija kako se to radilo. Države širom sveta bile su uključene u šverc cigaretama, tu se vrtelo toliko novca da se ubijalo zbog njega - kaže Lopušina i dodaje:

- Ražnatović je imao svoje pekare i svoje kockarnice, nije se on bavio time - kaže Lopušina.

Živković je istakao da je pranje novca u krivično pravo Srbije ušlo tek 2000. godine.

foto: Kurir televizija

- Govoriti da je neko tada prao novac nije bilo kažnjivo tada. Pranje novca je da se ilegalno stečen novac stavlja u legalne tokove. Arkan nije imao potrebe za tim, prema mom shvatanju - kaže Živković, koji je istakao da postoji mehanizam utaje poreza.

Devedesetih kriminalci su bili privilegovani od strane države, jer su za nju obavljali prljave poslove.

- Oni su krali i bahatili se, a nisu plaćali porez niti bilo šta, država je to tolerisala, jer su za nju obaljali prljave poslove. Oni čak nisu ni imali novca, jer su ga mnogo i trošili. Nisu bili previše pametni da se bave takvim stvarima - kaže Lopušina.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:44 DOBAR DAN, JA SAM ŽELJKO RAŽNATOVIĆ! Ovako je Arkan uterivao STRAH U KOSTI i postao ŠEF FUDBALSKE MAFIJE