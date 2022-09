MOLER KOJI JE BRUTALNO PREBIO TRUDNICU: Devojci (25) polomljena šaka, a posle batina RODILA BEBU

Novovarošaninu A.G. (32) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je brutalno pretukao trudnicu M.M. (25) i njenu mamu Lj.M. (58) u čijoj kući je stanovao u vikend naselju u okolini Beograda.

Kako Kurir nezvanično saznaje, brutalno prebijanje dogodilo se 5. septembra.

- A.G. je, navodno, upao u kuću porodice kod koje je stanova i nasrnuo na devojku M.M. i njenu majku. Navodno, povod je bilo to što su ga one zamolile da napusti njihovu kuću u kojoj je živeo u poslednje vreme. Tokom svađe, A.G. je dograbio drvenu palicu i besomučno udarao devojku koja je bila u devetom mesecu trudnoće, kao i njenu mamu - priča izvor:

- Toliko ih je tukao da je devojci slomio šaku i lobanju, a mami lobanju. Obe su sa povredama teškom mukom dozvale pomoć, dok je A.G. uspeo da pobegne iz kuće pre dolaska policije i lekara - objašnjava izvor Kurira.

Nasilnik je, kako saznajemo, uhapšen pre dva dana na teritoriji Ripnja.

- Sumnja se da se on sve vreme skrivao po okolini, ali je na kraju, posle dva dana bekstva dolijao. On je saslušan pred Osnovnim tužilaštvom u Mladenovcu i određen mu je pritvor do 30 dana - kaže sagovornik.

Sa devojkom još uvek nije obavljen razgovor, pošto se ona posle napada porodila.

- Povređena devojka je u bolnici, a beba koja je rođena posle napada je dobro. Majka je objasnila da je A.G. došao u njihov kraj kao moler, te da ih je molio da ostane da živi tu jer nema gde, pa su ga onda one primile u kuću - dodao je sagovornik.

