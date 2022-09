BOKO, BORI SE I IZDRŽI OVU BITKU! Lekari ne daju velike šanse dečaku (7) iz Vlasotinca, ali se roditelji mole i nadaju čudu

Sedmogodišnjak iz Vlasotinca teško je povređen u utorak u saobraćajnoj nesreći i lekari Kliničkog centra Niš mu se bore za život. Mališan je zadobio vrlo teške povrede mozga i lobanje.

O dečaku brinu lekari neurohirurške jedinice intenzivne nege Klinike za anesteziju, dete je u komi, na mehaničkoj ventilaciji i bez reakcija.

"Roditeljima je, kako se priča, već rečeno da su šanse da pobedi u toj borbi veoma male, ali se oni, ipak, nadaju da će sve biti u redu i da će se dečak, posle svega, oporaviti", pričaju komšije ove porodice.

Očajna porodica moli se malog Bogdana da preživi. Molbom da se mole za njegov život oglasila se i tetka.

"Molim sve dobre ljude da se pridruže molitvi za ozdravljenje našeg Bogdana! Bog je veliki i uslišiće našu zajedničku molitvu za ovo zlato od deteta. Moli te teta, Boko, bori se i izdrži ovu bitku", poručila je Maja Marković na Fejsbuku.

Podsetimo, dečak je povređen vozeći bicikl u naselju u kome živi. On je navodno udario u drvo od kojeg se odbio na put. Tada je, kako se pretpostavlja, došlo do kontakta sa putničkim vozilom, pa je mališan pao na asfalt i zadobio povrede opasne po život. Nezvanično saznajemo da je za volanom automobila bio dečakov komšija (20) i da je do povrede mališana došlo u ulici u kojoj postoje "ležeći policajci", pa se veruje da se vozilo nije kretalo velikom brzinom.

Teško povređeni dečak je vozio bicikl sa još trojicom svojih drugova koje je policija, kako saznajemo, saslušala u prisustvu njihovih roditelja. Pouzdane informacije kako je došlo do kontakta automobila i deteta zasad nema.

