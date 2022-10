UHAPŠEN KRAGUJEVČANIN: Policija mu našla kokain, marihuanu i oružje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Кragujevcu uhapsili su V. R. (47) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Кragujevcu, koje koristi osumnjičeni, pronašla oko 290 grama kokaina i manju količinu marihuane.

Takođe, pronađena su dva pištolja, 16 pištoljskih metaka, 15 detonatorskih kapisli, kao i dve kesice sa braon materijom za koju se sumnja da je plastični eksploziv, pa se V. R. sumnjiči i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Кragujevcu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

