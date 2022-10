DAN ŽALOSTI U ZVORNIKU ZBOG POGIBIJE 2 ŽENE U OVČAR BANJI! Svi tuguju za Milenom i Ljubicom, zastave spuštene na pola koplja

Grad Zvornik proglasio je danas Dan žalosti povodom pogibije njihove dve sugrađanke Milane Erić i Ljubice Mijatović, koje su nastadale u nezapamćenoj nesreći koja se juče oko 10 sati dogodila u Ovčar banji, kada se srušio viseći pešački most preko Zapadne Morave.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović je nakon nesreće u Ovčar Banji doneo odluku da petak, 14. oktobar 2022. godine u Zvorniku bude Dan žalosti.

foto: Kurir

- Zastave na zgradi Gradske uprave, institucijama i javnim ustanovama u gradu biće spuštene na pola koplja. U ugostiteljskim objektima i na javnim mestima neće se emitovati muzika. Obaveza svih lokalnih medija sa područja grada Zvornika je da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti - stoji na sajtu zvorničke opštine, a gradonačelnik je izjavio saučešće porodicama.

Gradonačelnik Zvornika se i juče oglasio na pomenutom sajtu gde je naveo da je nakon nesreće i nekoliko sveštenih lica otišlo u Ovčar Banju.

most pao u reku foto: Denis Čeković

- Prema informacijama koje su objavili mediji, na putu prema konačnom odredištu, dva autobusa sa područja našeg grada su stali da predahnu, a neki od putnika su visećim mostom preko Zapadne Morave pokušali da pređu na drugu stranu, gde se nalazi takođe, jedna svetinja. Prilikom njihovog prelaska konstrukcija mosta je popustila. Nažalost, prema prvim informacijama imamo dve osobe ženskog pola, koje su preminule. Još jedanaestoro njih je povređeno i na putu su prema bolnici u Čačku. Ka mestu nesreće otišlo je nekoliko sveštenika - rekao je gradonačelnik Stevanović.

Delegacija Gradske uprave grada Zvornika krenula je ka Čačku da pruži podršku Zvorničanima koji se nalaze na mestu nesreće.

foto: Denis Čeković

Podsetimo, kobnog dana grupa vernika iz Zvornika i Čelopeka krenule su na hodočašće, put manastira Đunis. Na mestu tragedije, grupa od 115 turista, među kojima su bili i sveštenici , u dva autobusa, zastala je na magistrali kod Ovčar Banje, želeći da obiđu manastir Nikolje, koji je preko Morave. Dve žene iz Zvornika su nastradale, dok je 10 hodočasnika povređeno.

foto: Kurir

- Most je star i meštani znaju da nije za upotrebu. Uprkos tome ljudi su prelazili, ali su uvek išle manje grupe, od po dvoje-troje. Ovoga puta grupa od 20 ili 30 ljudi odjednom je krenula i on je samo propao, a oni su popadali u reku - podseća naš sagovornik i dodaje da su sveštenici sve vreme upozoravali vernike da se rasporede u grupe i prelaze most.

(Kurir.rs)