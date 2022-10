ALEKSANDAR STANKOVIĆ IZREŠETAN PRE 6 GODINA: Likvidacija plaćena kokainom, navodni ubica se SAM obesio u zatvoru zbog PRETNJI

Navršilo se šest godina od ubistva Aleksandra Stankovića (30). Vođa Partizanove navijačke grupe "Janjičari" izrešetan je u Bačvanskoj ulici u Beogradu, u blizini Centralnog zatvora, kada je ulazio u svoj automobil.

Dvojica napadača sasula su oko 60 metaka iz "kalašnjikova". Stanković nije imao šansu da preživi.

Do danas nije otkriveno ko je ubio Stankovića, iako se sumnja da su to učinili "škaljarci", te da predstavlja jednu u nizu likvidacija u ratu kotorskih klanova. Spekulisalo se i da je za njegovu glavu plaćeno 300.000 evra, i to u kokainu.

foto: Damir Dervišagić

Stanković je široj javnosti postao poznat posle napada dvojice njegovih prijatelja na direktora Partizana Miloša Vazuru, što su snimile sigurnosne kamere na stadionu u Hmskoj 1.

foto: Printskrin

On je bio pravosnažno osuđen na pet i po godina zatvora zbog trgovine drogom, ali kaznu nije izdržao jer je više puta uspeo da odloži odlazak na robiju.

Stankovićev najbliži saradnik bio je Veljko Belivuk, kome se, kao i ostalim pripadnicima njegovog klana, sudi za sedam ubistava, jedno silovanje, nelegalno držanje oružja i trgovinu drogom. Pripadnici Belivukove kriminalne grupe će u ponedeljak u Specijalnom sudu prvi put javno iznositi odbranu, a na Kurir televiziji ćete tog dana od 11 sati moći da pratite dešavanja iz sudnice.

Inače, prilikom ubistva Stankovića, ranjen je zatvorski stražar Milorad Đurić, koji je potom suspendovan sa posla. Navodno, bio je Stankovićev telohranitelj.

Takođe, sumnjalo se da je u Stankovićevom ubistvu učestvovao Saša Vidović, koji se smatrao pucačem škaljarskog klana, kao i da mu se Belivuk osvetio za ubistvo prijatelja.

foto: Ana Paunković

Naime, Vidović se, prema zvaničnoj verziji, obesio o kvaku 12. oktobra 2020. godine u svojoj ćeliji u zatvoru u Foči. Nađen je u klečećem položaju i, navodno, pretnjama je nateran na to. Dekodiranjem telefonske Skaj aplikacije, koju su Belivukovi kriminalci koristili za komunikaciju, otkriveno je i da je ova banda pokušavala da organizuje Vidovićevo ubistvo. Paralelno s tim slali su mu pretnje, "nudili" mu da sam presudi sebi ako želi da sačuva živote najmilijih, pisao je tada Srpski telegraf.

U svakom slučaju, Belivuk je posle ubistva Stankovića preuzeo njegovo mesto i na tribini i u vođenju "poslova".

(Kurir.rs)