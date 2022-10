SKELET PRONAĐEN NA NJIVI U NIŠU REŠAVA MISTERIJU NESTANKA SLAVIŠE MILIĆA? Forenzičari uzeli DNK rođaka, ovo se poklapa

Skelet koji je pronađen u ataru sela Pasi Poljana kod Niša mogao bi da pripada starijem čoveku, Slaviši Miliću iz sela Ćurlina kod Doljevca koji je nestao pre dve godine.

Forenzičko odeljenje MUP-a uzelo je biološki dnk materijal od njegovog brata od strica N.M. iz Ćurline tako da će nakon upoređivanja uzoraka sve biti mnogo jasnije.

Iz kuće N.M. u Ćurlini kažu da se poklapaju godine jer je konstatovano da je skelet muškarca imao oko 60 godina.

U porodici Slaviše Milića, kažu da je o njemu vodio brigu Centar za socijalni rad kao i da su prijavili njegov nestanak kada su shvatili da je otišao iz ove ustanove.

1 / 4 Foto: Kurir/M.S.

- Dok je bio korisnik centra, on je jednom otišao na Železničku stanicu i zateknut je ne sa cipelama nego sa kesama na nogama. Policajac ga je vratio, ali je on očigledno opet pobegao. Ako je to Slavišin skelet, naći ćemo neki mir jer do dan danas ni reč nismo čuli o njemu. Smatramo da Centar nije uradio sve što je mogao da bi ga adekvatno zbrinuo - rekli su nam u porodici.

Skelet koji je bio odvojen od glave našao je 19. oktobra poljoprivrednik iz Pasi Poljane, Zvonko Milić o čemu je odmah obavestio policiju.

(Kurir.rs/M.S.)