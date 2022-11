MISTERIJA UBISTVA NIŠKOG HOTELIJERA TRAJE 6 GODINA: Osumnjičeni recepcioner umro, sobarica oslobođena, OVO je njena priča

Navršilo se šest godina od brutalnog ubistva niškog hotelijera Dejana Dejančića (51).

Vlasnik vile "DND" u Niškoj Banji ubijen je 5. novembra 2016. Tom prilikom ranjen je recepcioner Dejan Jovanović (42), koji je prvobitno bio osumnjičen za ubistvo Dejančića, ali je potom preminuo. Sumnjalo se da je likvidirao vlasnika ugostiteljskog objekta u kome je radio, a da je potom pucao na sebe, pa je umro posle dva meseca.

Verovalo se da je Jovanović upao u sobu u kojoj je Dejančić bio sa sobaricom Milicom Dimitrijević, ubio ga, a onda pucao sebi u glavu. Milica je, smatralo se tada, pozvala policiju i pobegla.

Dejan Dejančić foto: M.M.

Međutim, mesec i po dana posle ubistva došlo je do obrta, kada je na pištolju pronađen DNK sobarice Milice. Osumnjičena je da je sa nepoznatom osobom ubila Dejančića i ranila Jovanovića.

U vili su u tom trenutku gosti bili švedski diplomata i njegova supruga Aina. On je odmah dao iskaz, dok se ona nije odazivala pozivima, pa je svedočila tek pet godina posle zločina. Aina je izjavu dala u švedskoj policiji.

"Prethodne večeri smo primetili da je recepcioner uznemiren, ali sam pomislila da je moguće da je takav, nije mi bilo ništa sumnjivo. Ujutro 5. novembra probudio me metež i glasna buka, prevrtanje nameštaja i ženski vrisak koji se čuo nekoliko puta. Nije mi to bilo čudno, mislila sam da je veliko spremanje zbog kraja sezona, te da neko dete vrišti. Zatim se opet čula vriska i metež, sve je to trajalo 15-20 sekundi a onda se sve utišalo. Slušala sam radio do 8.30 kada mi se probudio suprug, pitala sam ga da li je nešto čuo, ali on je odgovorio odrečno. Razmišljali smo da ostanemo još jednu noć pa smo se predomislili i ipak odlučili da krenemo dalje", rekla je Aina.

foto: M.M.

Kako je kazala, da se nešto čudno dešava, prvi je shvatio njen suprug.

- Robert je krenuo sa stvarima prema kolima, ali se brzo vratio i kazao: "Nećemo da izađemo!". Rekao je da je na recepciji bio telefon koji je neprestano zvonio, te da je na ulazu primetio naoružanu policiju. Oružje su držali upereno prema hotelu. Kazao je da mu je policajac obrtio na srpskom, ali da ga nije razumeo pa da se vratio u hotel, te da se nešto dešava zbog čega je najbolje da ostanu u hotelu - opisala je događaje u danu ubistva Šveđanka.

Kako je dalje rekla, pogledala je kroz prozor i tu je ugledala policajca.

- Uplašila sam se, a on mi je kazao "Dođi, dođi!". Rekla sam mužu da moramo da siđemo. Policajac nas je upozorio da idemo polako, zatim nam je prišao jedan čovek koji je delovao kao njihov vođa. Pokazao mi je sliku na mobilnom telefonu, prepoznala sam recepcionara, pitali su nas da li smo videli nekog. Odgovorila sam odrečno, a onda su nas odveli do crnog policijskog vozila gde smo ostali tri, četiri sata. Došao je jedan čovek koji nam je kazao da je naš kontakt po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova jer su shvatili po CD oznakama na našim tablicama da imamo diplomatski status. Policija je opkolila zgradu, vikali su preko megafona, pregovarali su... Žena za koju sam saznala da je recepcionarova sestra je govorila "Predaj se!" Onda je stiglo 20, 30 policajaca, uleteli su u hotel, čula su se dva pucnja, a zatim je jedna osoba izneta na nosilima - ispričala je Aina.

Milica Dimitrijević foto: Privatna Arhiva

SOBARICA MILICA: PROŠLA SAM PAKAO

Milica Dimitrijević je uhapšena. U istražnom pritvoru provela je šest meseci i još šet meseci u kućnom pritvoru. U februaru ove godine oslobođena je sumnji.

"Sve ovo nije trebalo ni da se desi, da istraga ide u tom pravcu. Za ovih pet, šest godina svašta je bilo lošeg - da te optuže za nešto za šta nisi kriv, da te ljudi osuđuju, da te okolina odbacuje, da porodica prolazi kroz sve to… Prvenstveno ja, i zdravstveno psihički. Nije bilo nimalo lako da ti od nekog lica koje je bilo oštećeno tog dana postaneš neko ko je osumnjičen. Verovala sam, znam da nisam bila kriva, ali nisam verovala da mogu da se izborim sa tim, da mogu da dokažem da sam nedužna", kaže Milica.

Nakon ukidanja pritvora, ona se ostvarila i kao majka a dete je u međuvremenu napunilo tri i po godine.

"To su veliki strahovi, da si ti majka, da si u obavezi da čuvaš dete a da si još uvek pod istragom i da još uvek ne veruješ da će neko da da reaguje kako treba i da će istina da bude prihvaćena. Ne postoji dan da se na to pomisli, ne postoji dan da nisam živela sa tim strahovima da pravda neće biti zadovoljena i da ću ja biti nedužno osuđena. Kada je došlo dete, ti strahovi su bili još veći, sve je bilo još teže. Ovo je šesta godina, to nije malo. To su stresovi koji ne mogu da se zaborave. I za porodicu i za mene. Svi su mi se razboleli, imaju trajne posledice… Deda mi je umro kada sam bila u pritvoru", rekla je Milica.

Milica je istakla da svoj iskaz nije menjala od prvog dana.

Nakon petogodišnje istrage, tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu protiv Dimitrijevićeve uz obrazloženje da "ne postoji dovoljno dokaza za optuženje" te da će isitraga biti nastavljena protiv nepoznate osobe. Motiv ubistva do danas je nepoznat.

