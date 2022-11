CMOLIĆ O HAPŠENJU GRUPE DŽONIJA S VRAČARA: Znamo koliko je Zvicer nudio za ubistvo Vučića, iza rešetaka i 2 policajca

Načelnik SBPOK Ninoslav Cmolić rekao je da je danas pohapšena kriminalna grupa imala nameru da ubije ili predsednika Vučića ili njegovo dete i da za to postoje dokazi. On je naveo da materijal koji dobijaju od Evropola, putem međunarodne pravne pomoći potvrđuje, dobija zakonsku snagu.

Načelnik SBPOK Ninoslav Cmolić rekao je da je danas uhapšeno 18 osoba kriminalne grupe, kao i dva pripadnika policije.

Na čelu danas pohapšenih "vračaraca" je Nikola Vušović, koji je i dalje u bekstvu.

Za Vušovića mediji su pisali da je blizak saradnik Veljka Belivuka, "srpska veza" crnogorskog "kavačkog klana", odnosno jedan od najbližih saradnika vođe kavčana Radoja Zvicera.

Prethodnih dana Zvicer je, prema svedočenju okrivljenog saradnika u predmetu Belivuk, pripremao atentat na predsednika Srbije.

"Mimo toga posedujemo operativna saznanja, informacije do kojih dolazimo radom na terenu. Upoređivanjem njih, dolazimo do tačnih podataka na koji način je to trebalo da bude, ko su ljudi upleteni, o kojoj cifri se radi, tako da nemamo samo posredne dokaze, imamo i neposredne, a mimo toga i živu reč. Okrivljeni ili svedoci saradnici koji potvrđuju ono do čega dolazimo", istakao je Cmolić za RTS.

Deo osumnjičenih nalazi se u bekstvu, u Španiji i Dominikanskoj Republici. Načelnik SBPOK-a kaže da nemaju saradnju s Dominikanskom Republikom, kao i da je Nikola Vušović tamo bio lišen slobode po crvenoj Interpolovoj poternici i da mu je tada određen imigracioni pritvor iz kog je on volšebno nestao.

"Imamo izuzetnu saradnju sa evropskom policijom, pogotovo sa holandskom, francuskom i španskom, ali van Evrope nemamo dobru saradnju", zaključio je načelnik SBPOK.

(Kurir.rs/RTS)