MOTIV UBISTVA HARMONIKAŠA! Nišlija nije stajao, ŠAMARAO čoveka, pa ga krvnički tukao do smri, sukob nastao ZBOG KONOBARICE

Na suđenju A. S. (35) iz Gornjeg Matejevca, optuženom da je u kafani “Stambol kapija” u Nišu 3. maja ove godine pretukao harmonikaša Ferata Asanovića (68) iz Niša i naneo mu smrtonosne povrede saslušani su svedoci.

Na sudu su izjavili da je kobna tuča počela tako što je optuženi zamerao muzičaru što mu peva samo po jednu strofu umesto cele pesme te da je sukob je kulminirao kada je Asanović po ruci udario konobaricu jer je odbila da mu donese piće i pokušala da mu zatvori harmoniku.

Aleksandar M. ostao je pri iskazu datom u tužilaštvu da je video Asanovića kako svira A.S., koji mu je dao 200 dinara, ali da se sve vreme žalio da muzičar ne zna da peva. On je naveo da mu je A.S. prvo udario desetak šamara, a da ga je posle izudarao i pesnicama i polomio mu harmoniku jer je konobaricu udario po ruci.

- Udario ga je 10 puta pesnicama u predelu lica zbog čega je harmonkaš pao sa stolice. Udarao je u njega kao u džak. Odgurnuo sam ga da ga više ne tuče i povikao više puta “nemoj ubićeš ga”. Izgledao je kao da je bio “utepan”. Mislim da je bio kontuzovan od batina, tekla mu je krv iz nosa, ali nisam imao utisak da je smrtno ugrožen, opisao je Manojlović dramatične trenutke. On je rekao da je Selimović zabranio svima da izađu iz kafane, i da je, tek kada je seo za sto da popije još jedno piće “da se smiri”, ugrabio priliku da izađe.

- Mene nije dirao, sada pokojnog harmonikaša video sam kako sedi za stolom pognute glave i da mu teče krv iz nosa. Nisam mogao da pozovem policiju jer nisam imao telefon, rekao je Aleksandar M.

foto: Kurir/M.S.

Konobarica Zorica K. potvrdila je da je prvi deo svađe između A.S. i Asanovića ispao zbog toga što mu je navodno pevao samo po jednu strofu, da mu je optuženi pretio da će mu razbiti harmoniku ali da veći deo nije razumela jer su se raspravljali na romskom. Ona je rekla da su te večeri bila dva fizička sukoba između njih – prvi koji je izbio zbog svađe oko muzike a drugi jer je Asanović udario nju po ruci. Muzičar sedeo na žardinjerama pre nego što se srušio kada mu se slošilo.

- Nakon što je prvi put izudarao harmonikaša, A.S. je seo i smirio se. Harmonikaš mi je tražio da mu donesem pivo, ali sam rekla da je fajront i da zatvaramo. Udario me je po ruci, to mi se nikada nije dogodilo. Nisam znala gde se nalazim, ruka mi je pomodrela od udarca. Onda je A.S. prišao drugi put i pitao ga “zašto udaraš ženu po rukama”. Nisam čula da je muzičar nešto odgovorio, ispričala je ona. Po rečima konobarice, nakon drugog napada, Asanović je sedeo na stolici i brisao krv iz nosa. Kada je krenula da zatvori kafanu, izašao je sam i seo na žardinjeru ispred lokala. Nije joj delovao da je teško povređen da ne može da stoji na nogama. Da je preminuo u toku noći, čula je tek sutradan od vlasnika kafane. Na pitanje odbrane rekla da misli da je A.S. drugi put nasrnuo na Asanovića jer je želeo da je zaštiti, ali je, na pitanje tužioca gde se ko nalazio nakon što je Ferat udario po ruci, rekla da muzičar nije krenuo za njom ka šanku, niti joj je pretio i ugrožavao je na bilo koji način.

Ne voli nasilje nad ženama?!

A.S., koji se brani da je Asanovića samo šamarao i da ga nije udarao pesnicama, i danas je pokušavao da ubedi sud da je postojao navodno samo jedan sukob te večeri i to zbog toga jer je Asanović udario konobaricu po ruci.

- Pitao sam ga zašto je udaraš po ruci. On je ćutao. To je u meni izazvalo revolt jer imam četiri ćerke, zato sam ga išamarao. Ne volim nasilje nad ženama, pravdao se.

Udario ga 20 puta u glavu

Prema optužnici, A.S. je došao u sukob sa muzičarem jer mu kritične večeri u kafani nije svirao cele pesme nego samo po jednu strofu, a kada je Asanović pokušao da posle sat vremena ode iz kafane jer je bio umoran, optuženi se usprotivio pa je počeo da ga bije. A.S. se tereti da mu je prvo razbio harmoniku, a potom mu zadao 20 udaraca pesnicama u glavu u dva navrata, nanevši mu povrede, koje su, prema optužnici, bile fatalne nekoliko časova kasnije. A.S. se brani da je muzičara samo išamarao i da je bio živ kada je otišao iz kafane, te da bi smrtni ishod bio sprečen da su ljudi iz kafane pozvali Hitnu pomoć.

Ferat živeo u Prihvatilištu

Asanović je živeo poslednjih meseci u Prihvatilištu za odrasle i stare u Ulici IX brigade, jer nije imao novca za kiriju. On je bio jedan od poslednjih uličnih muzičara koji je godinama prvi dočekivao svatove nakon sklapanja braka, po izlasku iz niške Kuće za venčanje, a osim na taj način, bakšiš je zarađivao svirajući i po niškim kafanama. Feratov otac, Ćazim Asanović koji je takođe bio muzičar, ubijen je I opljačkan u oktobru 2001.godine a razbojnici do danas nisu nađeni.

(Kurir.rs/Blic)