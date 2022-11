STRAVIČNA STATISTIKA: Za 3 godine u Srbiji poginulo 160 traktorista

U sali gradske Skupštine grada Čačka, predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja grada Čačka organizovali su tribinu za čačanske traktoriste, na kojoj je pored predavanja na temu rizika koje donosi rad sa traktorom i njihovo učešće u saobraćaju pristunim vlasnicima traktora podeljeni reflektujući prsluci, rotaciona svetla i obeleživači za traktore kao sporovozna vozila.

„Podaci kojima raspolaze agencija za bezbednost saobraćaja kažu da je u poslednje tri godine poginulo ukupno 160 traktorista u saobraćajnim nesrećama u kojima su učestvovali traktori, a od tog broja je 80 bilo na putu, a 80 van puta ukazuju nam na problem koje smo predočili nadležnim organima. Na osnovu toga Vlada Republike Srbije donela je odluku da se doniraju određena sredstva za ramove i u tom smislu sprovodimo aktivnost gde poljoprivrednici koji imaju traktore a nemaju ramove mogu besplatno da dobiju iste koji će omogućiti da se spašavaju životi ukoliko dođe do saobraćajne nezgode”, rekao je za RINU, Milan Ilić, savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Ilić je ukazao na veliki procenat učešća traktora u saobraćajnim nesrećama kao i na procenat poginulih čemu doprinose i sezonski radovi usled kojih je povećana učestalost ovih radnih mašinama na drumovima širom Srbije.

„Kada su u pitanju vremenski periodi kao što su jesen i proleće, kada su intezivirani poljoprivredni radovi, kada su traktoristi češće prisutni na putevima Republike Srbije, samim tim su izloženiji i ugroženiji i tada sprovodimo ove tribine. Negde oko 10 odsto ukupno poginulih su traktoristi, vozači traktora ili učesnici u saobraćajni nesrećama gde su učestvovali traktori. Na taj nacin pokusavamo da smanjimo te brojke, da smanjimo uzroke i uticajne faktore”, zaključio je Ilić.

U organizovanju ove tribine učestvovao je i Savet za bezbednost saobraćaja grada Čačka. Njegov član, Rodoljub Skerlić rekao je da se grad Čačak, kada su u pitanju traktoristi i njihovo učešće u saobraćaju, pominje u negativnom kontekstu upravo zbog broja nezgoda i nesreća u kojima učestvuju traktori.

„Grad Čačak u zadnjem vremenskom periodu uvek je predstavljen kao grad u kome se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju traktoristi, a u kojima ima povređenih lica i nažalost poginulih. U zadnjem petogodištu na području grada Čačak prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, godišnje gine po jedno lice a pet, šest nastrada”, kaže Skerlić i dodaje da su u cilju poboljšanja stanja bezbednosti saobraćaja na području grada Čačka, od strane Saveta već opredeljena sredstva i napravljen plan.

„Savet za bezbednost saobraćaja opredelio je sredstva i napravio plan pomoći vozačima traktora jer to su veoma specifične mašine gde je bezbednost učesnika svima ugrožena i u tom sklopu mi smo planirali da u toku zimskog perioda organizuemo tribine sa odgovarajućim video prezentacijama o uzrocima, vremenima nastanka nezgoda, da upoznamo vozače traktora koji su to uslovi koji mogu dovesti do njihovih stradanja”, rekao je Skerlić.

